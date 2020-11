Die österreichische Bundesregierung hat am Samstagnachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz einen verschärften Lockdown verkündet. Ab Dienstag, 17. November, treten in Österreich härtere Maßnahmen in Kraft, wie etwa Ausgangsbeschränkungen, die rund um die Uhr gelten werden. Außerdem werden die Kontakte weiter beschränkt, der Handel und zahlreiche Dienstleistungsunternehmen müssen zusperren. Gute Nachrichten gibt es für den Spitzensport: Dieser wird fortgesetzt!

Die neue Verordnung bringt sogar eine Erleichterung für den Profisport: Laut APA können Profis ihren Teamsport selbst dann ausüben, wenn sie positiv getestet, aber wohl nicht mehr ansteckend sind. Konkret heißt es im Verordnungsentwurf, dass im Fall eines positiven Testergebnisses das Betreten von Sportstätten zulässig sei, wenn "jedenfalls mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit vorliegen und auf Grund der medizinischen Laborbefunde, insbesondere aufgrund des CT-Werts >30, davon ausgegangen werden kann, dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht".

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Christian Ort