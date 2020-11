Gute Nachrichten für den FK Austria Wien: Nach viereinhalb Monaten Pause steht Dominik Fitz vor seinem Comeback für die Veilchen. "Er soll am Freitag bei den Young Violets in Amstetten spielen und so wieder in den Bundesliga-Fußball reinschnuppern", schreibt die Austria in einer Aussendung.

"Im Großen und Ganzen habe ich dennoch alles ganz gut überstanden"

Der 21-Jährige kannte jetzt monatelang nur die Kraftkammer, absolvierte auf dem Platz bis vor Kurzem maximal Solo-Einheiten. Vielmehr hatte Fitz mit den Austria-Physiotherapeuten Florian Metz und Christoph Lichtenecker zu tun. „Ich bin unserer medizinischen Abteilung extrem dankbar, dass sie mich auch durch die lange und schwierige Phase mitgetragen hat", sagt Fitz.

Der Offensivspieler hatte sich im Juni einen Syndesmosebandriss zugezogen und hatte bei seinen Rückkehrersuchen immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen. „Es gab schon Momente, in denen ich schlechter drauf war, aber im Großen und Ganzen habe ich dennoch alles ganz gut überstanden“, fasst Fitz seinen monatelangen Leidensweg zusammen.

Ab sofort konzentriert er sich schon auf Freitag und das Spiel in Amstetten. „Ich freue mich sehr darauf und werde natürlich versuchen gleich wieder voll Fuß fassen zu können.“ Demnächst wird Dominik Fitz auch wieder für die Kampfmannschaft zum Einsatz kommen: „Wir sind sehr happy, dass er wieder zurück ist. Er hat bereits letzte Woche in einem internen Testmatch voll mitgespielt und wird jetzt einmal einen Testlauf bei den Violets absolvieren. Je nachdem, wie er sich fühlt und was er sich selber zutraut, wird er dann auch bei uns ein Thema werden", sagt Peter Stöger.

Geht es nach Dominik Fitz, soll das ganz rasch gehen: „Ich habe wieder hundertprozentiges Vertrauen in meinen Körper und weiß, dass die Verletzung vollständig ausgeheilt ist.“

Foto: Richard Purgstaller