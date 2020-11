Als ungeschlagener Tabellenführer nimmt der FC Red Bull Salzburg das heutige Spitzenspiel gegen den SK Sturm Graz in Angriff. Für die Salzburger ist es der Auftakt in turbulente Wochen vor der Winterpause. Bereits am Mittwoch um 21 Uhr wartet der Champions-League-Schlager gegen den FC Bayern München.

Berisha: "90 Minuten in Salzburg können für jeden Gegner sehr lang werden"

Nun liegt der Fokus der Bullen aber voll und ganz auf dem Heimspiel gegen die Steirer: „Sturm hat in dieser Saison gut gespielt und nur vier Gegentore - die wenigsten aller Teams - erhalten, das heißt, sie verteidigen sehr gut. Dabei sind sie fast immer in einer Raute aufgelaufen. Außergewöhnlich ist, dass sie jetzt drei Wochen nicht mehr gespielt haben. Sie werden also absolut bereit für uns sein. Aber wir sind es auch", sagt Salzburg-Coach Jesse Marsch vor dem heutigen Duell.

Mergim Berisha findet ähnliche Worte: „Auf jeden Fall ist es eine andere Mannschaft, als sie es in der letzten Saison war. Aber 90 Minuten in Salzburg können für jeden Gegner sehr lang werden, weil wir eine hohe Qualität haben. Das wollen wir am Samstag wieder zeigen und Sturm unter Druck setzen."

Doch die Steirer konnten aufgrund von zwei Absagen (ÖFB-Cup gegen Reichenau und Bundesliga gegen WAC) seit 1. November kein Pflichtspiel mehr absolvieren. Sturm-Coach Christian Ilzer blickt der schwierigsten Aufgabe in der höchsten Spielklasse mit Selbstbewusstsein entgegen: „Wir brauchen den Glauben an unsere Stärken, wollen nicht nur hinfahren und sagen, dass wir nichts zu verlieren haben. Wir wollen auf unsere Waffen setzen", tönt der gebürtige Steirer.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Salzburg 1.16 | Unentschieden 7.50 | Sturm 13.50

ANGEBOT - bwin verdoppelt deine Quote (bis 100 €!) - jetzt registrieren!



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

Salzburg: Stankovic - Vallci, Ramalho, Wöber, Ulmer - Okafor, E. Mwepu, Ashimeru, Szoboszlai - M. Berisha, Koita

Sturm: Siebenhandl - Ingolitsch, Nemeth, Wüthrich, Dante - Hierländer, Gorenc-Stankovic, Ljubic, Kuen - Friesenbichler, Jantscher

Schiedsrichter der Begegnung

Josef Spurny

Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Austria 2 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist um 17 Uhr die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures