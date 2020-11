Gleich vier LASK-Kicker konnten sich während der Länderspielpause beim österreichischen Nationalteam beweisen und kehren mit großem Selbstvertrauen zurück nach Linz. Das dichte Abschlussprogramm im Jahr 2020 beginnt für den LASK mit einem Auswärtsspiel gegen den TSV Hartberg.

Thalhammer: "Wir werden den TSV von der ersten Minute an konsequent bearbeiten müssen"

„Wir konnten in der Länderspielpause an vielen Dingen sehr gut arbeiten, haben unsere Spielabläufe weiter optimiert und können mit frischer Energie in die dritte Saisonphase starten. Das hohe Niveau, das wir uns erarbeitet haben, gilt es jetzt zu halten", sagt LASK-Coach Dominik Thalhammer.

„Wir stehen, wie so oft in der Liga, vor einem harten Stück Arbeit. Hartberg hat in der letzten Saison gut performt, in dieser Spielzeit wurden sie das ein oder andere Mal unter Wert geschlagen. Wir werden den TSV von der ersten Minute an konsequent bearbeiten müssen, um zum Erfolg zu kommen", weiß Thalhammer, der neben Marko Raguz (Kreuzbandriss) auch auf Lukas Grgic (Muskelbündelriss) verzichten muss.

Die Hartberger kamen in der laufenden Saison aber noch nicht so richtig in Schwung, liegen nach sieben Runden auf dem zehnten Tabellenplatz. Markus Schopp zollt dem heutigen Gegner aus Linz großen Respekt: „Spiele gegen den LASK sind immer etwas Besonderes. Es geht gegen eine Mannschaft, die ein unglaublich intensives Spiel und sich über die letzten Jahre sensationell entwickelt hat. Es wurden auch fünf Nationalteamspieler entwickelt, die aktuell im Teamkader waren. Der Prozess in Linz ist ein extrem positiver und trotzdem sind wir in Hartberg gefordert, den einen oder anderen Punkt gutzumachen, den wir zuletzt hergegeben haben. Das macht die Aufgabe extrem spannend und natürlich auch schwer. Doch bekanntlich wachsen wir mit unseren Aufgaben."

So könnten die Teams spielen

Hartberg: Swete - Gölles, Rotter, Luckeneder, Klem - Yoda, Kainz - Heil, Rep, Horvath - Tadic

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Gruber, Eggestein, Balic

Schiedsrichter der Begegnung

Alan Kijas

TSV Hartberg gegen LASK im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich TSV Hartberg gegen LASK live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 3 und Sky Sport Austria 3 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist um 17 Uhr die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

TSV Hartberg gegen LASK im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

