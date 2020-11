Der FK Austria Wien wird in seinen kommenden beiden Spielen in Wien, also sowohl gegen St. Pölten als auch im Derby gegen Rapid, in einem speziell angefertigten Trikot, nämlich samt Herz und Wien-Wappen auf der Brust, auflaufen. Gemäß des Mottos "Stärker als Hass" tritt der FK Austria für Zusammenhalt ein. 19,11 Euro pro verkauftem Sonder-Trikot werden an vier Institutionen gespendet, die dieser Tage umso wichtiger sind und vermehrt in Anspruch genommen werden.

Gespendet wird an:

• die "Traumahilfe Österreich"

• die Beratungsstelle "Courage"

• den "Psychotherapeutischen Bereitschaftsdienst"

• "ZARA - Wien hält zusammen"

"Gerade jetzt sind wir alle gefragt, Zeichen für den Zusammenhalt zu setzen! Mit diesem Trikot kann jeder Austria-Fan, genau so wie unsere Mannschaft, ein solches in die Welt schicken", schreibt die Austria in einer Aussendung.

Das Spezial-Trikot kann ab sofort im Online-Fanshop der Austria erworben werden.

von Ligaportal, Foto: FK Austria Wien