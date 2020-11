Bereits vor der Länderspielpause hatte der FC Flyeralarm Admira mit einigen Corona-Fällen zu kämpfen. Vor dem 8. Spieltag in der Tipico Bundesliga vermelden die Niederösterreicher weitere Covid-Fälle in der Kampfmannschaft. So wurden im Rahmen der routinemäßigen COVID-19-Tests zwei Personen positiv getestet. Das gibt die Admira am Donnerstag bekannt.

"Die Betroffenen wurden isoliert und befinden sich bereits in häuslicher Quarantäne. Die weiteren Testungen bei Mannschaft, Betreuer und Mitarbeiter ergaben allesamt negative Ergebnisse. Die Bundesliga und die zuständige Gesundheitsbehörde wurden umgehend informiert", versichert der Bundesligist in einer Aussendung.

Am Sonntag um 14:30 Uhr gastiert die Admira bei der WSG Tirol.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media