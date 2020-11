Der SK Rapid Wien hat am heutigen Freitag den Geschäftsbericht 2019/20 präsentiert. Der Umsatz für 2019/20 beläuft sich auf 42 Millionen Euro. Angesichts der Corona-Pandemie und der Nichtteilnahme an einem internationalen Bewerb bezeichnet Rapid dies als "respektables Ergebnis". Aufgrund der schwierigen Umstände hatten die Wiener im abgelaufenen Geschäftsjahr jedoch ein Minus von 199.107 Euro zu verzeichnen.

Damit hat Rapid erstmals seit der Saison 2011/12, also seit acht Jahren, kein wirtschaftlich positives Jahresergebnis vorzuweisen.

"Es ist gelungen, den Schaden, der durch die Auswirkungen der Corona-Krise entstanden ist, im abgeschlossenen Geschäftsjahr auf ein Minus von 199.107 Euro zu reduzieren. Möglich war dies vor allem durch effektives Krisenmanagement, eine drastische Reduktion von Aufwänden und auch durch die großartige Unterstützung der gesamten Rapid-Gemeinschaft. Die Einführung der Kurzarbeit bei fast allen MitarbeiterInnen und der Gehaltsverzicht durch Geschäftsführung, Spieler und Betreuer haben ebenfalls dazu beigetragen, den Schaden einzudämmen. Besonders hervorzuheben ist zudem die Unterstützung von Fans und Partnern: Beachtliche 81% der JahreskartenbesitzerInnen haben bisher auf eine Rückerstattung der entfallenen Spiele verzichtet. Auch zahlreiche treue Sponsoren und Partner stehen weiterhin zum Verein, einige neue Partner konnten sogar dazugewonnen werden. All das ist essenziell, um den Fortbestand des SK Rapid sicherzustellen, zugleich aber angesichts der herausfordernden gesamtgesellschaftlichen und -wirtschaftlichen Lage nicht selbstverständlich", schreibt Rapid in einer Aussendung.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden sich aber wohl erst in Zukunft so richtig bemerkbar machen.

SK Rapid Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek: „Sportlich war das Geschäftsjahr 2019/20 sehr erfolgreich und wir waren auch wirtschaftlich auf einem guten Weg. Covid-19 hat uns, wie die ganze Wirtschaft und die ganze Gesellschaft in Österreich, vor große Herausforderungen gestellt. Der vierthöchste Umsatz in der Vereinsgeschichte ist unter diesen Rahmenbedingungen ein respektables Ergebnis. Unser langfristig ausgerichtetes und verantwortungsvolles wirtschaftliches Handeln der letzten Jahre hilft uns jetzt, um unserem SK Rapid in stürmischen Zeiten größtmögliche Stabilität zu geben.

von Ligaportal, Foto: Ligaportal