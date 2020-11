Das Abschlussspiel der 8. Bundesliga-Runde am heutigen Sonntag zwischen Ried und Rapid fand unter besonderen Umständen statt. Sowohl Ried-Trainer Gerald Baumgartner als auch Rapid-Coach Didi Kühbauer mussten erkrankt passen. Sie wurden von ihren Co-Trainern Gerhard Schweitzer bzw. Manfred Nastl vertreten. Aus sportlicher Sicht war diese verrückte Partie absolut sehenswert, konnten sich die Rieder doch mit 4:3 durchsetzen.

Christoph Knasmüllner hatte die Gäste aus Wien früh in Führung gebracht, ehe Grahovac per Eigentor und Bernd Gschweidl die Partie zugunsten der Rieder (zum ersten Mal an diesem Abend) drehten. Nach dem Seitenwechsel besorgte Knasmüllner den 2:2-Ausgleich, bevor Constantin Reiner den Ball im eigenen Tor versenkte. Doch die Rieder kamen zum zweiten Mal zurück und drehten dank Constantin Reiner, der diesmal ins richtige Tor traf, und Marco Grüll die verrückte Partie.

"Klar ist es nicht schön, wenn man einmal verantwortlich ist und dann verliert", resümierte Manfred Nastl, der heute für den erkrankten Didi Kühbauer eingesprungen war. Der 48-Jährige lobte die Leistung des Aufsteigers: "Ried hat aggressiv gegen den Ball gearbeitet und gut verteidigt. Wir haben es nicht so umsetzen können, wie wir uns das vorgestellt haben", so der 48-Jährige. Dass Rapid erstmals seit Jahren wieder zum derzeitigen Zeitpunkt einer Meisterschaft an die Tabellenspitze hätte klettern können, erachtete Nastl nicht als zusätzliche Druckfaktor.

Während Nastl nach dem Spiel nichts zu jubeln hatte, sah es bei Gerhard Schweitzer anders aus. Der 57-Jährige konnte mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden sein. Den Sieg führt Schweitzer auf die genaue Vorbereitung zurück. Diese sei "sehr fokussiert" abgelaufen. Außerdem kamen mit Bajic und Boateng zwei verletzte Spieler retour. Man habe Rapid "ganz klar analysiert", so Schweitzer, der auch dem restlichen Trainerteam gratulierte. "Ich hätte das gerne vor Fans gespielt, denn das wäre auch für die Mannschaft toll gewesen", trauerte er einem vollen Stadion nach.

Ligaportal-Reporter Herbert Pumann war bei der Pressekonferenz und hat die wichtigsten Stimmen eingefangen.

Video: Die Stimmen zum Spektakel zwischen Ried und Rapid

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media