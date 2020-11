Nach dem erschütternden Terroranschlag in der Wiener Innenstadt am 2. November 2020 hat der SK Rapid eine Spendenaktion zugunsten der Verletzten und Angehörigen der Todesopfer gestartet. So liefen die Hütteldorfer beim Heimspiel gegen Red Bull Salzburg am 8. November in besonderen Trikots auf: Auf der Rückseite der Trikots war „Wien“ in der jeweiligen Landessprache der Spieler beflockt.

Rapid spendet 26.000 Euro an gemeinnützige Organisationen

Diese Sonderanfertigungen wurden dann im Rahmen einer Online Auktion versteigert, um den Erlös an die beiden Initiativen „Weißer Ring“ und „Die Boje“ zu spenden – beides Organisationen, die sich auch um die vom Attentat Betroffenen kümmern.

Das Ergebnis der Spendenaktion ist sehr beachtlich: 26.000 Euro sind insgesamt zusammengekommen, die nun jeweils zur Hälfte den beiden Organisationen übergeben wurden.

Christoph Peschek, SK Rapid Geschäftsführer Wirtschaft, sagt dazu: "Mit der Spendenaktion hat die Rapid-Gemeinschaft einmal mehr bewiesen, dass Zusammenhalt und Solidarität als Rapid-Tugenden gelebt werden. Auch wenn wir den Schmerz nicht lindern können, wollen wir durch diese Aktion bzw. Spende an die Organisationen den Betroffenen zur Seite stehen und sie unterstützen. Wien ist unsere Heimatstadt und die Ursprünge in der Arbeiterbewegung verpflichten uns dazu, unserer gesellschaftlichen Verantwortung nachzukommen. Das tun wir mit vielfältigen Aktivitäten unter dem Dach von ‚Rapid leben‘ und wir sind unglaublich stolz, dass uns auch bei dieser Aktion so viele RapidlerInnen unterstützt haben. Unseren Fans sowie unseren Partnern möchten wir hiermit von ganzem Herzen danken".

Dr. Regina Rüsch, Geschäftsführerin Die Boje: "Im Namen des Teams der Boje danke ich Rapid und seinen Spielern sowie Fans für die beeindruckende Spende. Ich bin überwältigt von ihrer spontanen Benefizaktion, mit welcher sie Opfern des erschütternden Terroraktes in Wien helfen möchten. Rapid hat nicht nur eine Spende ermöglicht, sondern setzt zugleich auch ein Zeichen, vermittelt eine Botschaft, nämlich dass wir nur gemeinsam über alle Grenzen hinweg stark sind und dadurch auch gemeinsam etwas bewirken können. Vielen Dank!"

Hon.Prof. Dr. Udo Jesionek, Präsident Weisser Ring: "Ich freue mich sehr über diese großartige Initiative von SK Rapid. Diese Spende kommt in einer sehr fordernden Zeit und wird uns dabei helfen, Menschen zu begleiten und zu unterstützen, die am 2. November zu Opfern geworden sind."

Mag.a Natascha Smertnig, Geschäftsführerin Weisser Ring: "Der Traditionsverein SK Rapid ist nicht nur für guten Fußball bekannt, sondern auch für zahlreiche soziale Initiativen von Verein und Fans. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal den Weissen Ring unterstützen. Spenden wie diese machen die Arbeit des Weissen Rings erst möglich."

Foto: Red Ring Shots