Der SK Rapid Wien muss weiterhin auf Cheftrainer Didi Kühbauer verzichten. Der gebürtige Burgenländer, der bereits am Sonntag beim Bundesliga-Spiel in Ried aufgrund einer Erkrankung nicht dabei sein konnte, wird auch am Donnerstag in der Europa League fehlen. Der Cheftrainer der Hütteldorfer wird nicht mit nach Irland fliegen. Das teilte Rapid am Dienstag mit.

Didi Kühbauer wird wie schon am Sonntag von seinem Co Manfred Nastl vertreten. Rapid Wien trifft am Donnerstag um 21 Uhr auf Dundalk FC.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger