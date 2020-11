Heute Abend steht für den FC Red Bull Salzburg das zweite Gruppenduell in der Champions League mit dem FC Bayern München auf dem Programm. Der Titelverteidiger der Königsklasse setzte sich vor drei Wochen in der Mozartstadt klar mit 6:2 durch, wenngleich das Ergebnis nicht die Leistung der Salzburger widergespiegelt hat.

Wöber: „Jeder in der Mannschaft glaubt daran, dass wir Punkte machen und vielleicht sogar gewinnen können"

Jesse Marsch erinnert sich: „Wir haben die Bayern in diesem Spiel über lange Zeit gefordert und in vielen Bereichen gut dagegengehalten. Auch die Anzahl an Tormöglichkeiten war so, dass wir voll dabei waren", so der US-Amerikaner. Die vier Gegentore zum Ende des Spiels hätten laut Marsch aber gezeigt, "warum die Bayern Champions League-Titelverteidiger sind" und dass seine Mannschaft "noch etliche Dinge verbessern" müsse.

Die erste Partie gegen die Münchner sei laut dem Coach der Bullen "spektakulär, vielleicht zu spektakulär" verlaufen. „Wir müssen kompakter sein", weiß der 47-Jährige. Das sieht auch Verteidiger Maximilian Wöber so, der sich mit der krassen Außenseiterrolle aber nicht abfinden will: „Jeder in der Mannschaft glaubt daran, dass wir Punkte machen und vielleicht sogar gewinnen können. Die ersten 80 Minuten (beim Hinspiel in Salzburg; Anm. d. Red.) haben gezeigt, wie weit wir schon sein können", tönt der 22-jährige Wiener.

Bayern mit Personalsorgen in der Defensive

Mit einem Heimsieg gegen Salzburg - es wäre der 15. Erfolg in der Königsklasse in Folge für die Münchner - wäre der FC Bayern bereits vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. „Unser Ziel ist es, dass wir den Achtelfinaleinzug klar machen", stellt Hansi Flick klar. Doch dem Bayern-Coach ist bewusst, dass es eine schwierige Aufgabe wird: „Salzburg setzt den Gegner gut unter Druck und ist auch in Ballbesitz stark."

Außerdem hat der deutsche Rekordmeister mit personellen Problemen zu kämpfen: Wie Flick bestätigte, muss er auf Corentin Tolisso, Bouna Sarr und Niklas Süle verzichten. Mit Alphonso Davies und Joshua Kimmich fallen zwei weitere Top-Verteidiger aus. Hinter dem Einsatz von Lucas Hernandez steht ein großes Fragezeichen.

So könnten die Teams spielen

Bayern München: Neuer - Richards, Boateng, Alaba, Pavard - Goretzka, Martinez - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Red Bull Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Mwepu, Camara, Junuzovic, Szoboszlai - M. Berisha, Koita

Schiedsrichter der Begegnung

Orel Grinfeld (Israel)

Bayern München gegen Red Bull Salzburg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Bayern München gegen Red Bull Salzburg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 21 Uhr auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport UHD sowie als Scoutingfeed auf Sky Sport 4.

Die Vorberichterstattung auf Sky Sport Austria 1 beginnt um 20 Uhr.

Auf Sky Sport Austria 2 ist um 21 Uhr die Konferenz der anderen Gruppenspiele zu sehen.

Bayern München gegen Red Bull Salzburg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures