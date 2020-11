Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen bereits seit geraumer Zeit keine bzw. für eine kurze Periode sehr wenige Fans in die Fußballstadien kommen. Dadurch geht nicht nur ein wesentlicher Bestandteil der emotionalen Ebene des Fußballs verloren, sondern auch finanziell wirken sich die leeren Stadien auf die Konten der Klubs aus. Hält dieser Zustand noch länger an, wird es für einige Klubs wohl bald eng werden.

Doch womöglich könnte es schon bald eine Lösung geben, um die Zuschauer wieder schrittweise zurück ins Stadion zu holen. Rapid-Präsident Martin Bruckner, der exakt heute vor einem Jahr zum neuen Präsidenten des SK Rapid gewählt wurde, liebäugelt mit der Durchführung von Schnelltests vor dem Stadion: "Ja, wenn es da eine Möglichkeit gibt, werden wir die Ersten sein, die das einsetzen", sagt Martin Bruckner im Interview mit dem Kurier.

Doch der 55-Jährige fügt hinzu, dass für dieses Vorhaben "die Antigen-Tests präzise genug sein" müssen. "Ich maße mir nicht an, in diesem Bereich ein Experte zu sein, um abzuschätzen, wann das der Fall sein wird", so Bruckner.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak