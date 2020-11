Der SK Sturm Graz und U18-Teamkapitän Sandro Schendl haben sich auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt. Der 17-jährige Außenspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2023. „Mit dem ersten Profivertrag bei Sturm geht ein Traum für mich in Erfüllung. Ich bin seit der U-12 bei Sturm und ich möchte mich in Zukunft bei der Kampfmannschaft beweisen“, freut sich Sandro Schendl.

„Sandro ist seit 2014 in der Sturmjugend und ein großes Talent und Versprechen für die Zukunft. Wir sind froh, dass er in Graz den nächsten Schritt machen möchte. Er hat einen super Herbst bei den Amateuren gespielt und hat uns im Kampfmannschaftstraining überzeugt. Darum ziehen wir ihn vom Amateur- in den Profikader hoch", betont Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

Foto: SK Sturm Graz