Am vierten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase trifft der WAC in der Wörthersee-Arena in Klagenfurt auf Dinamo Zagreb. Während die Kärntner mit vier Punkten auf dem zweiten Tabellenrang liegen, führen die Kroaten die Gruppe K mit fünf Punkten an. WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer spricht von einem "Schlüsselspiel", das heute auf seine Mannschaft wartet.

"Wir wissen, was wir erreichen können. Wir sind in einer guten Ausgangssituation", sagt der WAC-Trainer vor dem heutigen Duell mit dem kroatischen Serienmeister. Das erste Aufeinandertreffen vor drei Wochen war von etlichen Corona-Fällen auf beiden Seiten überschattet worden. Gespielt wurde dennoch, Dinamo siegte knapp mit 1:0.

Nun gibt es sowohl beim WAC als auch bei Dinamo keine Covid-Fälle zu vermelden. Der Gegner aus Kroatien ist in der laufenden Gruppenphase noch ungeschlagen und kassierte in drei Gruppenspielen kein Gegentor. Dafür geizt Dinamo in der Offensive mit Toren, halten die Schützlinge von Zoran Mamic doch bei nur einem erzielten Treffer.

So könnten die Teams spielen

WAC: Kofler - Peric, Baumgartner, Lochoshvili - Stratznig - Novak, Liendl, Wernitznig, Scherzer - Joveljic, Vizinger

Dinamo Zagreb: Livakovic - Moharrami, Theophile-Catherine, Lauritsen, Gvardiol - Franjic, Ademi - Ivanusec, Majer, Orsic - Petkovic

Schiedsrichter der Begegnung

Serhiy Boyko (Ukraine)

WAC gegen Dinamo Zagreb im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

WAC gegen Dinamo Zagreb LIVE und exklusiv auf DAZN

DAZN ist eure Top-Adresse, wenn es um die UEFA Europa League geht. Der Streaming-Anbieter zeigt das vierte Gruppenspiel des WAC gegen Dinamo Zagreb LIVE ab 18:55 Uhr.

Kommentiert wird die Partie von Max Gross.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger