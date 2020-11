Der SCR Altach ist am Mittwochabend in eine Blamage geschlittert. Die Vorarlberger unterlagen im Achtelfinale des UNIQA ÖFB Cups dem Wiener Stadtligisten First Vienna FC mit 1:2. Der Bundesligist war über die gesamte Spieldauer nie wirklich präsent und verlor nach einer schwachen Leistung verdient.

Pastoor wütet: "Es war eine unterklassige Leistung von uns"

Altach-Trainer Alex Pastoor war nach der Pleite bedient und wütend: „Es war eine klassische Cup-Partie, wo der Bundesligist eine skandalöse Leistung abgeliefert hat. Ich tue mir momentan auch schwer, das zu erklären. Wir hatten in der Spielvorbereitung ein gutes Gefühl, auch beim Aufwärmen hat die Energie auf dem Platz gepasst. Im Spiel war davon gar nichts mehr zu sehen - weder defensiv noch offensiv", wunderte sich der Niederländer.

„Wir waren immer zu spät, viel zu lasch in den Zweikämpfen und haben uns nicht getraut Fußball zu spielen. Es war eine unterklassige Leistung von uns. Ich bin tief enttäuscht, weil wir uns gegenseitig im Stich gelassen haben und auch den Verein im Stich gelassen haben", setzte Pastoor seine Brandrede fort.

Der 54-Jährige kritisierte vor allem die fehlende Einstellung seiner Spieler: „Auf Holländisch sagt man, die haben gespielt als elf Inseln. Die waren nie eine Einheit, haben nie einander unterstützt, das enttäuscht mich unglaublich."

Ob der gebürtige Niederländer auch am Sonntag im Bundesliga-Spiel gegen den LASK auf der Trainerbank des SCR Altach Platz nehmen wird, bleibt abzuwarten. Darauf angesprochen meinte Pastoor: „Altach ist ein Verein, wo man immer ruhig bleibt, kluge Entscheidungen trifft. Das war bis jetzt so, und das werden die immer machen. Diese Frage wird natürlich immer gestellt. Das ist im Umfeld immer stärker als im Verein. Aber man weiß nie, im Fußball gibt es keine Überraschungen mehr für mich.”

von Ligaportal, Foto: SCR Altach