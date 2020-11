Seit März dieses Jahres wartet der 1. FC Köln auf einen vollen Erfolg in der deutschen Bundesliga. Dementsprechend groß ist die Kritik an Trainer Markus Gisdol, der trotz zuletzt geäußerter Rückendeckung von Sportdirektor Horst Heldt nicht unumstritten sein dürfte. Es kursieren bereits einige Namen, wer den 1. FC Köln im Falle einer Trennung von Gisdol übernehmen könnte. Darunter auch Austria-Trainer Peter Stöger.

Peter Stöger: "Es ist alles ruhig"

Wie die Bild-Zeitung berichtet, dürfte beim 1. FC Köln intern über eine Rückkehr von Peter Stöger diskutiert werden. Der gebürtige Wiener war bereits von 2013 bis 2017 beim deutschen Traditionsklub engagiert. Damals führte er den "Effzeh" von der 2. Liga in die Bundesliga sowie in die Gruppenphase der Europa League.

Peter Stöger nahm am Freitag in der Pressekonferenz vor dem 331. Wiener Derby am Sonntag Stellung. Er habe "einige Anrufe von Leuten in Köln bekommen", welche die Berichte über eine angebliche Rückkehr gelesen hatten. "Ich hatte in den letzten zweieinhalb Jahren einige Anfragen, bin aber immer noch da", so der Austria-Coach. Es sei "alles ruhig", so Stöger abschließend.

Der Vertrag von Peter Stöger bei der Wiener Austria läuft noch bis Sommer 2021.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak