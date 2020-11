Für den FC Red Bull Salzburg geht es heute in der Tipico Bundesliga zum Lieblingsgegner nach St. Pölten. Von den bisherigen 16 Duellen gegen die Wölfe haben die Bullen keines verloren. 14 Mal gingen die Salzburger als Sieger vom Platz, zweimal gab es ein Remis. In der Tabelle liegt Salzburg mit 19 Punkten an der Spitze. St. Pölten ist mit elf Zählern Fünfter.

St. Pölten will sich an Sturm ein Beispiel nehmen „Wir haben definitiv Respekt vor den Salzburgern, werden aber mit Sicherheit nicht ängstlich in dieses Spiel gehen. Wir müssen wie im Pokal mutig zu Werke gehen, um den Bullen die Stirn bieten zu können. Dass auch gegen dieses Team etwas möglich ist, hat Sturm in der Vorwoche bewiesen, daran wollen wir uns ein Beispiel nehmen", sagt St. Pölten-Chefcoach Robert Ibertsberger vor dem Heimspiel gegen den Serienmeister. „Uns ist natürlich bewusst, dass gegen die Bullen von hinten bis vorne alles passen muss, um bestehen zu können. Wir haben aber bereits über weite Strecken im Cupduell bewiesen, dass wir durchaus mit ihnen mithalten können", erinnert sich Robert Ljubicic an das Cup-Duell vor etwas mehr als einem Monat. Die Salzburger wiederum reisen mit zwei Niederlagen im Gepäck in die niederösterreichische Landeshauptstadt. In den letzten zwei Spielen mussten die Bullen insgesamt sechs Gegentreffer hinnehmen: „Das Thema Defensive ist sehr wesentlich für uns und wir beschäftigen uns intensiv damit, analysieren laufend. Dabei gilt es aber, sehr genau zu unterscheiden, ob wir gegen europäische Spitzenteams, wie etwa Bayern München oder Atletico Madrid, spielen und dabei unter Druck kommen, oder ob wir die österreichische Bundesliga bewerten. Denn da haben wir die mit Abstand meisten Tore aller Klubs erzielt bzw. bisher im Schnitt nur ein Gegentor pro Spiel erhalten. Das sollte man, bei allem Verständnis für eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Thema, nicht vergessen", betont Jesse Marsch vor dem Gastspiel.

So stellen die Trainer auf

SKN St. Pölten: Riegler - Blauensteiner, Maranda, Muhamedbegovic, Schulz - Meister, Pokorny, R. Ljubicic, Schütz - Hugi, Schmidt

Red Bull Salzburg: Stankovic - Vallci, Onguene, Wöber, Ulmer - Junuzovic, Ashimeru - Sucic, Szoboszlai - Berisha, Adeyemi

Schiedsrichter der Begegnung

Manuel Schüttengruber

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich SKN St. Pölten gegen Red Bull Salzburg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist um 17 Uhr die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

SKN St. Pölten gegen Red Bull Salzburg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

