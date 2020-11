Petar Filipovic wird dem LASK in den kommenden Spielen nicht zur Verfügung stehen. Wie die Linzer Athletiker am Freitag bekannt geben, zog sich der 30-Jährige im gestrigen EL-Heimspiel gegen Royal Antwerpen eine Verletzung im Hüftbereich zu. Der gebürtige Hamburger musste in der 73. Minute ausgewechselt werden.

„Die Diagnose macht mich natürlich traurig, da ich in dieser intensiven Zeit, auch durch diese kleinere Verletzung, direkt einige wichtige Spiele verpassen werde, in denen ich der Mannschaft gerne geholfen hätte“, wird Filipovic zitiert.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media