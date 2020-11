Am Sonntag ist es endlich wieder soweit: Erstmals seit knapp einem Jahr kommt es wieder zu einem Wiener Derby zwischen Rapid und Austria Wien. Das bis dato letzte Stadtduell ging am 8. Dezember 2019 im Allianz-Stadion über die Bühne. Rapid konnte damals trotz zweimaligem Rückstands ein 2:2-Remis erkämpfen.

Mit diesem Unentschieden konnten die Grün-Weißen einen entscheidenden Bann aber nicht brechen. Rapid wartet seit dem Einzug ins Allianz-Stadion im Sommer 2016 auf einen Derby-Heimsieg gegen den Stadtrivalen aus Wien-Favoriten. Eine Negativserie, die Rapid am kommenden Sonntag ausgerechnet in einem „Geister-Derby“ beenden könnte.

Ligaportal blickt auf die bisherigen sechs Derbys im Allianz-Stadion zurück.

23. Oktober 2016: Derby-Heimpremiere im neuen Stadion geht schief

Das erste Stadtduell nach der Eröffnung des Allianz-Stadions ging am 23. Oktober 2016 über die Bühne. Mehr als 25.000 Zuschauer sahen ein Derby, in dem die Hütteldorfer insgesamt 30 Torschüsse abgaben, aber kein einziges Tor bejubeln durften.

Die Austria hingegen schlug zweimal zu (Holzhauser, Grünwald) und feierte einen 2:0-Sieg. Nur zwei Wochen nach dieser Heimpleite zog die Führung des SK Rapid die Reißleine und beurlaubte Cheftrainer Mike Büskens sowie Sportdirektor Andreas Müller.

23. April 2017: Austria gewinnt erneut 2:0

Am 23. April 2017 folgte Heimderby Nummer zwei für den Rekordmeister. Wieder waren mehr als 25.000 Zuschauer ins Allianz-Stadion nach Hütteldorf gekommen. Feiern konnten am Ende erneut die rund 1.500 Fans der Wiener Austria: Lucas Venuto schoss die Veilchen in der 22. Minute in Führung, ehe Felipe Pires zehn Minuten nach Wiederbeginn den 2:0-Endstand perfekt machte.

6. August 2017: Rapid gibt 2:0-Führung aus der Hand

Im dritten Stadtduell nach der Eröffnung des neuen Stadions am 6. August 2017 sah es lange so aus, als könnte Rapid den ersten vollen Erfolg gegen die Austria in der „grünen Hölle“ einfahren. Louis Schaub brachte die Grün-Weißen damals mit einem Doppelpack in Führung, ehe Rapid die Partie aus der Hand gab. Dominik Prokop und Raphael Holzhauser, der einen Elfmeter verwandelt hatte, sorgten für den 2:2-Endstand und dafür, dass die Austria auch im dritten Duell ungeschlagen blieb. Gegen Ende des brisanten Spiels sorgten einige Fans auf dem Block West für eine längere Unterbrechung, nachdem zahlreiche Gegenstände Richtung Eckfahne geflogen waren. Rapid-Kapitän Steffen Hofmann hatte Raphael Holzhauser damals heftig gestikulierend aufgefordert, den Eckball zu treten.

4. Februar 2018: Skandal-Derby endet 1:1

Das vierte Heimspiel von Rapid im Allianz-Stadion gegen den ewigen Rivalen aus Favoriten avancierte zum bis dato skandalösesten Derby seit der Eröffnung. Bereits nach fünf Minuten wurde Raphael Holzhauser, bevor dieser einen Eckball ausführen konnte, von einem Feuerzeug am Schlüsselbein getroffen. Die „Reizfigur“ der Rapid-Fans ging kurz zu Boden, konnte jedoch weiterspielen. Rund 20 Minuten später waren kurz vor einer weiteren Holzhauser-Ecke erneut zahlreiche Gegenstände in seine Richtung geflogen. Referee Eisner schickte die Teams in die Kabine und machte Rapid-Stadionsprecher Andy Marek klar, dass bei einer erneuten Verfehlung ein Abbruch erfolgen würde. Kurz vor Schluss erlebte die ohnehin schon skandalöse Partie einen weiteren Tiefpunkt, als zwei Fans auf den Platz gelaufen waren und Rapid-Kicker Ljubicic umarmten. Aufgrund dieser Aktion wurde die Austria um einen aussichtsreichen Konter gebracht und musste sich mit einem 1:1 begnügen. Dennoch: Auch im vierten Spiel blieben die Veilchen ungeschlagen.

16. September 2018: Grünwald schießt Austria zum Sieg - Platzsturm nach Abpfiff

Am 16. September 2018 prallten die beiden Stadtrivalen zum fünften Mal in der neuen Arena aufeinander. Die Austria feierte dank eines Treffers von Alexander Grünwald einen knappen 1:0-Auswärtssieg, der so manche unbelehrbare Anhänger von Rapid durchdrehen ließ. So stürmten nach Schlusspfiff einige vermummte Rapid-Fans vom Block West in Richtung Gästesektor, um zu provozieren (Rapid-Fans stürmten nach Derby-Niederlage den Platz). Es flog Pyrotechnik, doch letztlich konnte die Polizei die Situation auflösen. Sportlich war die Austria also erneut einmal mehr erfolgreich im 2016 eröffneten Stadion in Hütteldorf.

8. Dezember 2019: Spannendes Derby endet 2:2 - Austria bleibt ungeschlagen

Das bis dato letzte Heimderby von Rapid wurde am 8. Dezember 2019 ausgetragen. Beim attraktiven 2:2-Remis gab es zum Glück keine Ausschreitungen, aber erneut keinen Sieg für die Grün-Weißen. Manprit Sarkaria hatte die Veilchen in der 3. Minute in Führung gebracht. Die perfekte Antwort von Stefan Schwab folgte nur Sekunden später. Benedikt Pichler brachte die Veilchen vor der Pause erneut in Führung, ehe Dejan Ljubicic in der 69. Minute den 2:2-Ausgleich besorgte.

Von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Fotos: Josef Parak