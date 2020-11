Rapid peilt ersten Derby-Heimsieg im Allianz-Stadion an

Seit der Eröffnung des Allianz-Stadions haben die Hütteldorfer jedoch eine erschreckende Derby-Heimbilanz vorzuweisen: Sechs Spiele, kein Sieg, drei Remis, drei Niederlagen. Die Veilchen erzielten in allen sechs Spielen im Allianz-Stadion zumindest ein Tor. Diese Bilanz möchten die Grün-Weißen im heutigen 331. Stadtduell aufpolieren.

Die Hütteldorfer können das erste Derby seit knapp einem Jahr mit breiter Brust in Angriff nehmen, konnten die Grün-Weißen doch erst am Donnerstag einen immens wichtigen Auswärtssieg in der Europa League gegen Dundalk feiern. "Dundalk war für uns fast ein Muss-Sieg, diese sind umso schwerer einzufahren. In Blickrichtung Derby sehe ich aber nicht wirklich einen Favorit", sagt Manfred Nastl, der heute wohl wieder neben seinem zuletzt erkrankten Cheftrainer Didi Kühbauer Platz nehmen wird.

Doch auch die Austria konnte zuletzt mit dem 5:3-Sieg im Cup gegen Hartberg Selbstvertrauen tanken: "Durch solche Ereignisse schaffst du es, einen positiven Geist in die Mannschaft zu bekommen", bekräftigte Peter Stöger vor seinem neunten Derby als Austria-Coach. Der gebürtige Wiener weiß aber auch, welche Stärken Rapid auf den Platz bringen kann. Das "große Plus" von Rapid sei, "dass sie im Offensivbereich nicht so leicht auszurechnen sind", so Stöger. "Sie haben Jungs mit guter Trefferquote, da gilt es aufzupassen", weiß der 54-Jährige.