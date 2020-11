Von Juli 2015 bis Februar 2018 war Thorsten Fink Trainer vom FK Austria Wien. Der gebürtige Dortmunder wurde mit den Veilchen u.a. Vizemeister und führte den Klub in die Gruppenphase der UEFA Europa League. Im Februar 2018 wurde Fink entlassen, nachdem sich die Austria nur auf dem siebenten Tabellenplatz befunden hatte.

Fink kann sich Rückkehr vorstellen - Nun steht aber Familie im Vordergrund

Nach seinem Engagement bei der Wiener Austria war Thorsten Fink als Trainer von Grasshoppers Zürich sowie vom japanischen Klub Vissel Kobe tätig. Nunmehr befindet sich der 53-Jährige auf der Suche nach einer neuen Aufgabe.

Im Gespräch mit Sky Sport Austria blickt Thorsten Fink auf seine Zeit bei der Wiener Austria zurück und wird mit der Frage konfrontiert, ob er sich eine Rückkehr an den Verteilerkreis vorstellen könnte: "Ich kann mir natürlich alles vorstellen. Das ist ein Verein, der mir natürlich auch am Herzen liegt, weil die Zeit meiner Meinung nach erfolgreich war", so der Deutsche.

"Ich bin im Guten gegangen, es war alles toll. Natürlich kann ich mir vorstellen, zu so einem Traditionsklub zurückzukommen", untermauert Fink, der jedoch auf die aktuelle Situation hinweist: "Im Moment haben sie einen sehr guten, erfahrenen Trainer", betont Fink, der sich nun verstärkt um seine Familie kümmern möchte: "Ich war lange in Japan und meine Familie konnte wegen Corona nicht kommen."

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media