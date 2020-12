Spielabsagen, Meisterschaftsabbruch, vorzeitiger Beginn der Winterpause – Die Corona-Pandemie konfrontiert den Fußball mit tiefgreifenden Veränderungen. Bei den Vereinen entsteht dadurch Unsicherheit – auch was die anstehende Wintertransferperiode betrifft. Ligaportal.at sprach mit dem Direktor des Oberösterreichischen Fußballverbandes Raphael Koch, um wichtige Fragen im Zusammenhang mit der Übertrittszeit zu klären.

Ligaportal: Von wann bis wann wird die Wintertransferperiode 2021 dauern?

Koch: „Vom 7. Jänner bis zum 6. Februar. In dieser Hinsicht ändert sich also nichts.“

Ligaportal: Kann es sein, dass sich diese verlängert, wenn nicht im März gestartet werden kann? Rechnet man beim Verband überhaupt mit einem Frühjahrsauftakt Ende März?

Koch: „Nein, ich halte es nicht für möglich, dass sich die Übertrittszeit in diesem Fall verlängert. Wir hoffen jedenfalls, dass die Rückrunde planmäßig Ende März starten kann. Wir sind auch darauf vorbereitet. Eine konkrete Planung ist in diesen Zeiten aber extrem schwierig. Es könnte schon sein, dass Ende März wieder gespielt werden kann. Man muss aber auch eine Vorbereitungszeit einplanen und darauf kommt es an.“

Ligaportal: Dürfen Spieler die noch ausstehenden Matches des Herbstes für ihren neuen Verein absolvieren?

Koch: „Ja. Dieses Thema ist vom ÖFB diskutiert worden. Das Problem ist einfach, dass die Grundsituation nicht hergestellt werden kann. Daher nimmt man gewisse Unschärfen in Kauf. Es kann natürlich zu Vor- und Nachteilen kommen. Es gibt aber keine fairere Möglichkeit.“

Ligaportal: Es kann auch der Fall eintreten, dass ein Akteur vom Tabellenletzten, der etwa neun Partien absolviert hat, zum Vorletzten wechselt, welcher beispielsweise schon zwölf Spiele am Konto hat. Auch das ist nicht fair…

Koch: „Das kann natürlich passieren. Es sind mehrere Konstellationen möglich, die ich mir noch nicht alle angesehen habe. Grundsätzlich ist es aber so, dass im Winter ein Verein dem Wechsel zustimmen muss. Wenn der Verein also einen Spieler freigibt, werden ihm die Folgen bewusst sein. Der Schaden kann somit in Grenzen gehalten werden.“

Ligaportal: Mit welchen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Transfermarkt rechnen Sie? Denken Sie, dass es weniger Transfers als in der Vergangenheit geben wird?

Koch: „Das ist schwer einzuschätzen. Ich habe damit schon im Sommer gerechnet. Die Transfers wurden aber nicht weniger und waren nicht minder hochkarätig. Ich denke daher, dass sich auch im Winter nicht viel verändern wird im Vergleich zu den vergangenen Jahren.“

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media