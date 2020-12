Wer hätte das für möglich gehalten? Der FC Red Bull Salzburg hat am nächsten Mittwoch ein Finalspiel gegen Atletico Madrid um ein Ticket für das Achtelfinale der UEFA Champions League. Nachdem die Bullen zunächst ihre Hausaufgaben in Moskau erledigt hatten (Siegesgrüße aus Moskau: Salzburg schiebt sich an Lok Moskau vorbei auf Platz drei!), gab es Schützenhilfe von Bayern München.

Thomas Müller "organisiert" Salzburg ein Finalspiel gegen Atletico

Die Münchner, die gestern mit einer besseren B-Elf in Madrid gegen Atletico angetreten waren, holten dank eines spät verwandelten Elfers von Thomas Müller ein 1:1-Remis. Dieser Treffer des Bayern-Urgesteins ließ Österreichs Serienmeister jubeln, denn damit ist die Ausgangslage vor dem "Grande Finale" am Mittwoch in einer Woche klar: Red Bull Salzburg muss zu Hause einen Sieg einfahren, um das Ticket für die K.o.-Phase zu lösen. Bei jedem anderen Spielausgang stünden die Spanier im Achtelfinale der Königsklasse.

Marsch jubelte nach Sieg in Moskau

Die Salzburger waren nach dem immens wichtigen Sieg gegen Lok Moskau jedenfalls überglücklich: „Es war ein super Spiel von uns. Die Jungs haben sehr gut gespielt, haben gekämpft, viele Duelle gewonnen und haben sehr gut mit dem Ball und auch gegen den Ball gespielt. Das war eines unserer besten Spiele in der Champions League", jubelte Jesse Marsch.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter