Vier Tore und zwei Assists in fünf Champions-League-Spielen. Mergim Berisha avancierte nach dem Ausfall von Patson Daka zum absoluten Tor-Garant in der Königsklasse. Zweimal hat er Bayern-Keeper Manuel Neuer bezwungen, gestern glänzte der gebürtige Deutsche mit einem Doppelpack gegen Lok Moskau. Nur vier Spieler haben in der laufenden Champions-League-Gruppenphase öfters getroffen als der 22-Jährige.

Marsch über Berisha: "Er war nicht immer total glücklich und zufrieden, aber er hat gekämpft"

Mit seinem Doppelpack leitete Mergim Berisha am Dienstag den immens wichtigen 3:1-Auswärtssieg gegen Lok Moskau ein. "Ich bin froh, dass es mir gelungen ist und dass ich mit dem 1:0 und dann auch mit dem 2:0 der Mannschaft helfen konnte", sagte der Stürmer im Interview mit Sky.

Vor allem der Treffer zum 2:0 für Salzburg konnte sich sehen lassen, als Sekou Koita den Ball in Weltklasse-Manier direkt in den Lauf von Berisha spielte. Der Doppeltorschütze lobte das Zusammenspiel mit dem Malier: „Wir sind zwei sehr intelligente Spieler und wissen, wie wir den anderen bedienen müssen und das ist uns natürlich gut gelungen. Beim 2:0 wusste ich sofort, dass er den direkt spielt und deswegen bin ich in die Tiefe gelaufen. Das war ein schönes Tor", bekräftigte der Stürmer.

Auch Trainer Jesse Marsch war nach dem starken Auftritt voll des Lobes für Mergim Berisha: „Wahnsinn. Ich bin so glücklich für ihn. Er hatte Geduld im Frühling als wir noch mit Hee-chan und Patson gespielt haben. Wir haben zu ihm gesagt: Weiter, weiter! Er war nicht immer total glücklich und zufrieden, aber er hat gekämpft jeden Tag im Training und er hat sehr gut gespielt im Training. Und dann als die Chance kam, hat er alles geliefert. Er ist super wichtig für uns, besonders in der Zeit ohne Patson", hielt Marsch im Gespräch mit Sky fest.

Nunmehr hat der 22-jährige Deutsche mehr Champions-League-Treffer auf dem Konto als Lionel Messi (3), Robert Lewandowski (3) oder Cristiano Ronaldo (1).

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter