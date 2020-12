LASK-Coach Dominik Thalhammer hat am Tag vor dem Europa-League-Kracher gegen Tottenham Kritik am ÖFB geübt. Der Grund ist Husein Balic, der am 11. November für das ÖFB-Team gegen Luxemburg debütierte. In den darauffolgenden Spielen gegen Nordirland und Norwegen kam der 24-Jährige wegen einer Sprunggelenksverletzung nicht zum Einsatz. Nach dem Lehrgang kam Balic verletzt zum LASK retour.

Thalhammer kritisiert ÖFB: "Die Situation ist ärgerlich"

Dominik Thalhammer bemängelte eine fehlende Abstimmung: "Ich denke, dass er verletzt vom Nationalteam zurückgekommen ist und es im Zuge des Lehrganges offensichtlich keine klare Abklärung gab. Ich denke, dass wir das mit dem Verband klären werden. Die Situation ist für uns ein bisschen ärgerlich, weil er mit seinem Speed ein wichtiger Spieler ist. Wir werden das klären und besprechen", betonte der LASK-Trainer im Rahmen eines Pressetermins am Mittwoch.

Thalhammer konkretisiert gegenüber der APA: "Bei seiner Rückkehr wurden wir nicht über das Ausmaß der Verletzung informiert und so kam er noch in zwei Spielen zum Einsatz. Dadurch verschlechterte sich die Verletzung und nun fällt er aus. In Zukunft erwarten wir uns hier eine raschere Abklärung."

Husein Balic steht auch für das morgige Europa-League-Heimspiel gegen Tottenham nicht zur Verfügung.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media