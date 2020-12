Rapid Wien trifft am fünften Spieltag der Europa-League-Gruppenphase auswärts auf Arsenal London. Ein absolutes Kracherspiel für die Grün-Weißen, wenngleich der Ausgang dieser Partie für das bevorstehende "Endspiel" in einer Woche gegen Molde nur geringfügige Auswirkungen hätte. Denn auch mit einer Niederlage gegen Arsenal sowie einem gleichzeitigen Sieg der Norweger gegen Dundalk hätte Rapid den Aufstieg in die K.o.-Runde noch in der eigenen Hand. >>DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten<<

Didi Kühbauer: "Wir können nur überraschen"

"Ich denke, dass wir da wieder eine schwierige Aufgabe vor uns haben und natürlich können wir da wieder nur überraschen", so Didi Kühbauer vor dem Top-Duell gegen die "Gunners", die aktuell nicht gut in Form sind. In der Premier League liegt Arsenal aktuell nur auf dem 14. Tabellenplatz. "Sie sind zwar in der Meisterschaft nicht so drin, doch sie haben eine unglaubliche Qualität", betont der Rapid-Coach.

"Wir sind hierhergefahren, damit wir unser Bestmögliches geben - was dann im Endeffekt rauskommt, wird man sehen. Wir wollen uns hier so gut wie möglich verkaufen, auch wenn wir der Underdog sind", so Kühbauer weiter. Beim Auswärtsspiel in London müssen die Grün-Weißen jedoch auf Goalgetter Taxiarchis Fountas verzichten. Der Grieche hat Fieber und konnte nicht mit nach England reisen.

Dass Rapid gegen Arsenal durchaus eine Chance hat, zu punkten, war im Hinspiel zu beobachten. Die Hütteldorfer brachten den englischen Traditionsklub gar an den Rand einer Niederlage, nachdem Taxiarchis Fountas nach einem Leno-Patzer der Führungstreffer gelungen war. Letztlich musste sich Rapid aber dennoch 1:2 geschlagen geben. "Da hatten wir schwierige Phasen. Rapid ist ein engagiertes, fokussiertes Team, sie waren hart zu besiegen", erinnert sich Arsenal-Coach Mikel Arteta.

So könnten die Teams spielen

Arsenal London: Runarsson - Soares, Mustafi, Holding, Maitland-Niles - Pepe, Xhaka, Willock, Nelson - Nketiah, Lacazette

Rapid Wien: Gartler - Stojkovic, Hofmann, Barac - Schick, Knasmüllner, Grahovac, Ritzmaier, Ullmann - Kara, Arase

Schiedsrichter der Begegnung

Radu Petrescu

Arsenal London gegen Rapid Wien im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Arsenal London gegen Rapid Wien live und exklusiv auf DAZN

DAZN ist eure Top-Adresse, wenn es um die UEFA Europa League geht. Der Streaming-Anbieter zeigt das zweite Gruppenspiel des SK Rapid gegen Arsenal London LIVE und EXKLUSIV ab 21 Uhr.

Kommentiert wird die Partie von Uwe Morawe, als Experte fungiert Alexis Menuge.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie