„Zuerst hab ich aus Gründen, die ich nicht kommentieren will, nicht gespielt. Danach hab ich mich mit einer Adduktorenverletzung herumgeschlagen", schildert Röcher seine problematische Zeit in Deutschland gegenüber der Kronen Zeitung. Nun sei er wieder fit und stehe auch wieder im Mannschaftstraining.

In der abgelaufenen Saison kickte Röcher leihweise für den SK Sturm. In dieser Spielzeit gelangen ihm sechs Tore und sieben Assists. Doch aufgrund der hohen Ablöseforderungen der Deutschen konnte der Niederösterreicher nicht in Graz gehalten werden. Nun läuft sein Vertrag beim FC Ingolstadt im kommenden Sommer aus.

Kommt es dann zur Rückkehr nach Österreich? "Das wäre schon geil", gibt Röcher zu Protokoll. Der 29-Jährige könnte sich auch ein Comeback beim SK Sturm vorstellen: „Jeder weiß, dass ich mich bei Sturm wohl gefühlt habe", betont Röcher. Kontakt habe es aber noch keinen gegeben.