Mit einem 3:1-Auswärtssieg gegen Lok Moskau hat sich der FC Red Bull Salzburg vor dem finalen Gruppenspiel gegen Atletico Madrid in eine gute Ausgangsposition gebracht, um im Europacup zu überwintern. Die Trikots vom ersten Sieg in der laufenden CL-Gruppenphase hat Österreichs Meister im Rahmen einer Online-Auktion für den guten Zweck versteigert.

Und dabei brachten die 22 Dressen dieser erstmals überhaupt getragenen grau-hellroten Dressen-Kollektion die außergewöhnliche Summe von exakt 30.016 Euro ein. Der gesamte Erlös geht an das SOS Kinderdorf Salzburg.

Stephan Reiter, Kaufmännischer Geschäftsführer des FC Red Bull Salzburg, erklärt erfreut: „Das enorme Interesse der Menschen an diesen, auch durch den besonderen Sieg so besonderen Trikots hat sogar uns überrascht. Umso größer ist die Freude, dass wir dem SOS Kinderdorf Salzburg, mit dem wir schon sehr lange in einer guten Partnerschaft stehen, damit in der Vorweihnachtszeit sicher gut helfen können.“

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures