Christian Ilzer kehrt am heutigen Samstag mit dem SK Sturm Graz an seine alte Wirkungsstätte nach Wien-Favoriten zurück, wenn die Grazer bei der Wiener Austria gastieren. Sturm rangiert vor dem Duell der beiden Traditionsklubs auf dem vierten Tabellenrang, während die Austria mit zehn Punkten den achten Platz belegt.

Peter Stöger: "Die Zielsetzung ist ein Sieg"

Mit nur fünf Gegentoren in acht Spielen stellen die Steirer die beste Defensive der Liga. „Sturm ist sehr stabil, sie sind im Defensivbereich gut aufgestellt. Sie sind eine kompakte Gruppe, gut in Umschaltsituationen", weiß Austria-Coach Peter Stöger.

Zuletzt erkämpften sich die Veilchen im Wiener Derby zwar ein 1:1, doch "mit Unentschieden kannst du dich in der Tabelle nicht wirklich nach oben arbeiten", ist Stöger bewusst. „Wir wollen die drei Punkte aber einsammeln, die Zielsetzung ist ein Sieg", gibt der gebürtige Wiener die klare Marschrichtung vor.

Christian Ilzer wiederum kehrt nach seinem Abgang im Sommer nach Graz an seinen alten Arbeitsplatz zurück. Viele Worte über seinen Ex-Klub wollte der gebürtige Steirer vor diesem Duell aber nicht verlieren. Beim einen oder anderen Spieler habe er jedoch eine Weiterentwicklung bemerkt, so Ilzer.

Vielmehr konzentriert sich Ilzer auf die Leistung seiner eigenen Schützlinge. „Ein Sieg am Samstag wäre wichtig, aber die nächsten Siege und die davor sind genauso wichtig”, sagt der Sturm-Coach.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Austria 3.00 | Unentschieden 3.40 | Sturm 2.25

ANGEBOT - bwin verdoppelt deine Quote (bis 100 €!) - jetzt registrieren!



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So stellen die Trainer auf

Austria Wien: Pentz - Teigl, Handl, Palmer-Brown, Suttner - Wimmer, Zwierschitz, Grünwald, Sarkaria - Monschein, Pichler

Sturm Graz: Siebenhandl - Ingolitsch, Nemeth, Wütherich, Dante - Hierländer, Gorenc-Stankovic, Ljubic, Kiteishvili - Friesenbichler, Jantscher

Schiedsrichter der Begegnung

Christopher Jäger

Austria Wien gegen Sturm Graz im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Austria Wien gegen Sturm Graz live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist um 17 Uhr die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

Austria Wien gegen Sturm Graz im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller