Nur vier Punkte nach neun Runden, zuletzt fünf Bundesliga-Niederlagen in Serie. Die Admira befindet sich in einer sportlichen Krise und hat nun ein schweres Restprogramm (Salzburg, Sturm, Rapid) vor der Brust. Zuletzt hat Franz Wohlfahrt in einem "Wut-Interview" auf der Website der Südstädter klar betont, dass alle im Verein gefragt seien, nicht nur die Spieler.

Damir Buric: „Wenn man Salzburg spielen sieht, lacht das Fußballherz" „Jeder muss seine persönlichen Befindlichkeiten hintenanstellen. Es geht nur gemeinsam. RB Salzburg ist nicht der einfachste Gegner, trotzdem erwarte ich mir eine sichtbare Reaktion in puncto Leidenschaft", so Franz Wohlfahrt vor dem Heimspiel gegen den Ligaprimus. Trainer Damir Buric spricht von einer "großen Herausforderung" und schwärmt vom Serienmeister: „Wenn man Salzburg spielen sieht, lacht das Fußballherz. Das ist eine Mannschaft, die Fußball modern interpretiert. Es bietet sich die Möglichkeit, zu sehen, auf welchem Niveau wir uns befinden", so der gebürtige Kroate. Die Bullen wiederum haben sich zuletzt mit einem Sieg gegen Lok Moskau ein Finalspiel gegen Atletico Madrid erarbeitet, das am kommenden Mittwoch steigen wird. Jesse Marsch betonte nach dem Spiel in der russischen Hauptstadt, dass man für das Spiel bei der Admira gut regenerieren sowie den Kopf frei bekommen müsse. "Gerade, weil die Tabellensituation recht klar ist, wird es ein schwieriges Match für uns", warnt der Trainer vom Serienmeister. Patson Daka, der zuletzt nach einer Verletzung seine Rückkehr auf den Platz feiern konnte, sieht es ähnlich: „Die Rollen bei diesem Spiel sind klar verteilt, wir kommen als Favorit. Aber die drei Punkte gehören uns erst, wenn wir dieses Spiel auch gewinnen, indem wir unseren Matchplan umsetzen und das, was wir können, auch tatsächlich auf den Platz bringen. Die beiden Champions League-Spiele davor und danach dürfen uns nicht ablenken.“

Admira 18.50 | Unentschieden 10.50 | Salzburg 1.09

So stellen die Trainer auf

Admira: Leitner - Auer, Aiwu, Rath, Spasic - Kerschbaum, Hjulmand, Tomic - Starkl, Ganda - Hoffer

Red Bull Salzburg: Stankovic - Vallci, Onguene, Solet, Ulmer - Sucic, Junuzovic, Ashimeru, Okafor - Berisha, Adeyemi

Schiedsrichter der Begegnung

Gerhard Grobelnik

Admira gegen Red Bull Salzburg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Admira gegen Red Bull Salzburg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 3.

Auf Sky Sport Austria 1 ist um 17 Uhr die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

Admira gegen Red Bull Salzburg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

