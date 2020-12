Bevor es für den SK Rapid Wien am kommenden Donnerstag in der Europa League ernst wird, steht für die Hütteldorfer am heutigen Sonntag in der Bundesliga das Auswärtsspiel gegen den TSV Hartberg auf dem Programm. "Gegen Hartberg gab es immer wieder kuriose Spiele, wir sind auf jeden Fall gewarnt, denn in den letzten Begegnungen wurde es immer sehr eng", weiß Rapid-Trainer Didi Kühbauer.

Markus Schopp: "Müssen viel besser machen, dann können wir Rapid in allen Bereichen des Spiels fordern"

Nach der heftigen Rotation in London wird Didi Kühbauer in der Oststeiermark wohl auf einige Stammspieler wieder zurückgreifen, die zuletzt nicht zum Einsatz gekommen waren. "Es geht zusätzlich darum, mit den Kräften entsprechend hauszuhalten, um die letzten Spiele positiv zu bestreiten - natürlich auch in Blickrichtung Europa League, aber zuerst zählt für uns nur das Spiel am Sonntag, wo wir etwas mitnehmen wollen", betont der Burgenländer.

Der Rapid-Coach ließ auch mit einer spannenden und überraschenden Aussage aufhorchen: "Wenn ich mir da viele Spieler anhand der Spiele anschaue (von Hartberg; Anm. d. Red.), sind sie da weit über uns zu stellen. Wenn ich mir die Abwehr allein hernehme: Andreas Lienhart hat über 300 Spiele, Christian Klem über 200, Tobias Kainz auch", betont der 49-Jährige.

Hartberg-Trainer Markus Schopp, der zuletzt einen Aufwärtstrend seiner Mannschaft beobachten durfte, freut sich auf das Duell gegen die Hütteldorfer: "Spiele gegen Rapid sind für uns immer etwas Feines, Interessantes und Tolles. Damit wir gegen Rapid was mitnehmen, müssen wir allerdings besser spielen als letzte Woche, einige Dinge müssen wir viel besser machen. Wenn uns das gelingt und wir Rapid von Anfang an in allen Bereichen des Spiels fordern können, ist es die Basis für einen Erfolg. Die Mannschaft weiß das und brennt auf das Spiel!"

So stellen die Trainer auf

TSV Hartberg: Swete - Gölles, Rotter, Luckeneder, Klem - Kainz, Nimaga, Heil - Ertlthaler, Tadic, Horvath

Rapid Wien: Gartler - Stojkovic, Greiml, Barac, Ullmann - Grahovac, Ritzmaier - Schick, Knasmüllner, Arase - Kara

Schiedsrichter der Begegnung

Sebastian Gishamer

TSV Hartberg gegen Rapid Wien im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich TSV Hartberg gegen Rapid Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 14:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist um 14:30 Uhr die Konferenz der zwei Sonntags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 13:30 Uhr.

TSV Hartberg gegen Rapid Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie