Die bis dato größte Sensation in dieser Bundesliga-Saison lieferte am Samstagabend die Admira gegen Red Bull Salzburg. Die Niederösterreicher, vor dem Spiel Tabellenschlusslicht, bejubelten einen völlig überraschenden 1:0-Heimsieg. Roman Kerschbaum erzielte das Goldtor für die Admira, die nun nicht mehr Letzter ist.

Jesse Marsch: "Eine unreife Leistung"

Salzburg-Coach Jesse Marsch zeigte sich über den Auftritt seiner Mannschaft entsetzt. So wütend und enttäuscht wie im Interview bei Sky Sport Austria nach dem Spiel hat man den US-Amerikaner in seiner bisherigen Zeit als Trainer beim Serienmeister noch nie gesehen.

"Eine unreife Leistung. Das Gleiche hatten wir schon gegen Sturm. Wenn wir nicht die richtige Leidenschaft, Power und Energie mitbringen, lassen wir den Gegner ins Spiel. Wir können eine junge Mannschaft sein, aber nicht naiv. Die Admira hat gekämpft und viel Energie auf den Platz gebracht. Jedes Spiel ist eine Prüfung", so Jesse Marsch im Interview mit Sky.

"Vor dem Spiel habe ich der Mannschaft erklärt was wir brauchen, in der ersten Halbzeit haben wir das nicht gezeigt, wir waren ganz ruhig, kein Reden auf dem Platz, keine Klarheit und dann findet der Gegner mehr und mehr Energie", bekrittelte der Salzburg-Coach. "Das ist sicher der tiefste Moment für mich. Es ist ein schlechtes Timing für diese Niederlage", bekräftigt der 47-Jährige.

Die Generalprobe für das bevorstehende Finalspiel gegen Atletico Madrid in der Champions League ist also kräftig in die Hose gegangen.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures