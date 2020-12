Zum ersten Mal seit mehr als neuneinhalb Jahren treffen heute der LASK und die SV Ried wieder in der höchsten Spielklasse aufeinander. Das bis dato letzte Duell in der Bundesliga zwischen den beiden OÖ-Rivalen stieg am 30. April 2011. Damals trennte man sich auf der Linzer Gugl mit einem 1:1-Remis.

"Am Platz wird es über 90 Minuten extrem zur Sache gehen"

„Das Derby ist für alle Beteiligten ein Highlight. Gleich nach dem Aufstieg haben wir daran gedacht, dass es jetzt auch wieder Derbys in Oberösterreich geben wird. Wir alle sind bis unter die Haarspitzen motiviert und freuen uns so richtig auf dieses Spiel. Schade ist, dass keine Zuschauer erlaubt sind. Am Platz wird es über 90 Minuten extrem zur Sache gehen“, sagt Ried-Captain Thomas Reifeltshammer.

„Ein Oberösterreich-Derby hat es in der Bundesliga schon lange nicht mehr gegeben. Deshalb ist es natürlich ein spezielles Spiel für uns. Wir wissen um die Qualitäten des LASK. Wir haben aber schon bewiesen, dass wir gegen große Gegner eine gute Leistung bringen können. Gegen Rapid haben wir gezeigt, dass wir Top-Mannschaften auch schlagen können. Wir werden alles tun, um das bestmögliche Ergebnis zu holen“, fügt Gerald Baumgartner hinzu.

LASK-Trainer Dominik Thalhammer meint vor dem Derby: „Gegen Ried wollen wir die gute Entwicklung, die in den letzten Spielen zu sehen war, fortsetzen. Es wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel, Ried hat zuletzt gute Ergebnisse eingefahren. Unsere Leistung in den letzten Wochen und insbesondere gegen Tottenham gibt uns aber viel Zuversicht für die kommenden Aufgaben in der Meisterschaft - wir freuen uns schon sehr auf ein intensives Derby!"

So stellen die Trainer auf

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Andrade - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Gruber, Eggestein, Goiginger

Ried: Sahin-Radlinger - Takougnadi, Reifeltshammer, Reiner, Haas - Lackner, Ziegl - Paintsil, Nutz, Grüll - Gschweidl

Schiedsrichter der Begegnung

Walter Altmann

LASK gegen SV Ried im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich LASK gegen SV Ried live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16:30 Uhr.

LASK gegen SV Ried im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media