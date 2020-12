Am Wochenbeginn die finanzielle Hiobsbotschaft, gestern der nächste sportliche Rückschlag für die Wiener Austria. 0:4 lautete das Endergebnis gegen Sturm Graz in der Generali-Arena. Mittlerweile warten die Veilchen seit sechs Bundesliga-Spielen auf einen vollen Erfolg. Routinier Markus Suttner sprach nach dem Heimdebakel im Interview mit Sky Klartext.

Suttner: „Wir müssen lernen, was Profisport bedeutet"

„Wir haben in der Kabine einiges zu besprechen. Bis zum Ausschluss war es ein offenes Spiel, in der ersten Halbzeit hatten wir die besseren Chancen. Natürlich müssen wir ein bisschen Geduld haben, aber wir lernen nicht aus unseren Situationen, wir verhalten uns leider teilweise viel zu naiv", legte der 33-Jährige im Interview mit Sky Sport Austria los.

„Wir müssen lernen, was Profisport bedeutet. Es ist auch ein Ergebnissport. Wir müssen uns wirklich vor Augen führen und die Selbsteinschätzung revidieren, ein paar haben ein gutes halbes Jahr gehabt und glauben auf dieser Welle kann man weiterschwimmen. Man muss dann realistisch sein, dass vielleicht ein paar doch nicht so weit sind, wie sie glauben", nimmt Suttner auch die jungen Spieler in die Pflicht.

„Wir besprechen Woche für Woche was nicht passt und was wir ändern müssen und im Endeffekt passiert dann jede Woche derselbe Scheiß", ärgert sich der Linksverteidiger.

