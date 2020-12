Erstmals seit mehr als neuneinhalb Jahren haben sich am Sonntagabend der LASK und die SV Ried wieder in der höchsten Spielklasse duelliert. Und dieses Oberösterreich-Derby zum Abschluss der 10. Bundesliga-Runde entwickelte sich zu einer ganz eindeutigen Angelegenheit für die Linzer Athletiker, die sich völlig verdient 3:0 durchsetzten.

Dominik Thalhammer: "Hochverdienter Sieg, der nie zur Diskussion stand"

"Es war ein hochverdienter Sieg, der nie zur Diskussion stand. Wir hatten in der ersten Halbzeit gegen einen sehr tiefstehenden und destruktiven Gegner eine gute Struktur drinnen", zeigte sich Thalhammer zufrieden. In der zweiten Halbzeit sei der LASK-Coach dann "nicht mehr ganz so zufrieden" gewesen. "Aber ich denke, es ist menschlich, dass man nach den letzten Spielen ein bisschen nachlässt und den Fokus etwas verliert", begründete der 50-Jährige.

Thomas Goiginger, der den LASK heute mit einem herrlichen Treffer in Führung gebracht hatte, sprach von einer "sehr ansprechende Leistung". "Wir haben dem Gegner keine Chance gelassen und die Kontrolle nie verloren", so der 27-jährige Salzburger. Dominik Thalhammer zeigte sich glücklich, dass seine Mannschaft mittlerweile in der Lage sei, "gegen tiefstehende Gegner eine unglaubliche Spielkontrolle zu haben", so der LASK-Coach.

LASK-Coach über Tabellenführung sowie Verletzungen von Michorl und Karamoko

Mit dem klaren Heimsieg haben die Linzer auch die Tabellenführung in der Tipico Bundesliga übernommen, nachdem die Salzburger am Samstag gegen die Admira gepatzt hat. "Es ist ein Statement für die Entwicklung der Mannschaft, die in den letzten Wochen und Monaten passiert ist und für die Art und Weise, wie sie spielen und gegen tiefstehende Gegner agieren kann", sagte Thalhammer über die Tabellenführung. Es sei ein "gutes Gefühl, ein Gefühl der Freude", so der 50-Jährige.

Der Sieg hat aber auch einen fahlen Beigeschmack, verletzten sich mit Michorl und Karamoko doch gleich zwei LASK-Kicker. "Peter Michorl hat ein Ziehen gespürt. Ich hoffe, es wird nicht so lange dauern", betont Thalhammer. Bei Karamoko müsse man die Verletzung abklären. "Das könnte vielleicht was Ärgeres sein", befürchtet der LASK-Trainer.

Für die Rieder wiederum setzte es heute nach zuletzt drei Spielen in Folge ohne Niederlage erstmals wieder null Punkte in der Bundesliga. "Man hat gesehen, dass der LASK aufgrund der internationalen Spiele ein anderes Zweikampfverhalten an den Tag legen kann, das haben wir heute gelernt. Wir haben zu wenig mutig nach vorne gespielt", resümierte Ried-Coach Gerald Baumgartner. Der LASK sei "eine Spitzenmannschaft in Österreich", betonte der gebürtige Salzburger.

Ligaportal-Reporter Herbert Pumann war bei der Pressekonferenz nach dem Spiel und hat die wichtigsten Statements der Trainer sowie Spieler eingefangen.

Video: Das sagen Dominik Thalhammer, Thomas Goiginger und Gerald Baumgartner zum Spiel

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media