Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft trifft in der Qualifikation für die WM-Endrunde in Katar auf Dänemark, Schottland, Israel, Färöer und Moldawien. Das ergab die heutige Auslosung im FIFA-Hauptquartier in Zürich. Die Sieger der insgesamt zehn Gruppen nehmen fix an der WM-Endrunde 2022 in Katar teil. Die Qualifikation startet Ende März 2021, die weiteren Partien finden im September, Oktober und November statt.

Das sind die Gegner des ÖFB-Teams in der WM-Quali

Gruppe F: Dänemark, Österreich, Schottland, Israel, Färöer, Moldawien

Die zehn Gruppenzweiten müssen zu Entscheidungsspielen antreten. Die Entscheidungsspiele bestreiten neben den zehn Gruppenzweiten die zwei am besten rangierten Gruppensieger der Gesamttabelle der UEFA Nations League 2020/21, die sich weder direkt für die WM 2022 noch als Gruppenzweite für die Play-off-Runde qualifiziert haben.

Aufgeteilt auf drei Qualifikationswege kämpfen die zwölf Teams im März 2022 in K.-o.-Spielen (jeweils nur Hinspiel) um die verbleibenden drei europäischen Startplätze für die WM in Katar.

Spieltermine WM-Quali

Spieltermine (alle 2021): 24./25. März, 27./28. März, 30./31. März, 1./2. September, 4./5. September, 7./8. September, 8./9. Oktober, 11./12. Oktober, 11./12./13. November, 14./15./16. November

von Ligaportal, Foto: SID