Es ist die Woche der Entscheidung für die österreichischen Europacup-Starter. Am Mittwoch und Donnerstag heißt es für die Fußballfans Daumen drücken, wenn Red Bull Salzburg, Rapid Wien und der WAC um das Überwintern im Europacup kämpfen. Ligaportal.at wirft einen Blick voraus und schätzt die Chancen der drei österreichischen Klubs auf ein Weiterkommen im jeweiligen Bewerb ein.

Finalspiel Nummer eins: Red Bull Salzburg greift nach dem CL-Achtelfinale

Österreichs Bundesliga-Serienmeister könnte in der Königsklasse eine Riesen-Sensation schaffen und ins Achtelfinale einziehen. Dank des Auswärtssieges gegen Lok Moskau am fünften Spieltag sowie eines späten Ausgleichstreffers von Thomas Müller im Parallelspiel zwischen Bayern und Atletico Madrid hat der FC Red Bull Salzburg nun ein Finalspiel vor der Brust.

Dieses steigt am Mittwoch um 21 Uhr in der Red-Bull-Arena in der Mozartstadt. Die Ausgangslage gegen Atletico Madrid ist klar: Salzburg benötigt gegen die Spanier einen Heimsieg, um den Einzug in die K.o.-Runde der Königsklasse zu schaffen. Jedes andere Ergebnis würde Atletico genügen.

Sollten die Schützlinge von Jesse Marsch keinen Sieg einfahren, müssen sie auf Schützenhilfe von Bayern München gegen Lok Moskau hoffen, damit zumindest der Platz im Europa-League-Sechzehntelfinale bleibt. Fakt ist: Lok Moskau müsste im Falle eines Salzburger Punkteverlustes gegen Atletico in der Allianz-Arena gewinnen, um den Bullen den dritten Tabellenplatz noch wegzunehmen.

Ligaportal-Prognose: Der FC Red Bull Salzburg steht vor einer schwierigen Aufgabe gegen den spanischen Tabellenführer, der vor allem in der Defensive kaum etwas zulässt. In einem Finalspiel ist aber alles möglich, zudem hat Salzburg bereits im Hinspiel gegen Atletico gezeigt, dass man mit den Spaniern durchaus mithalten kann.

Salzburg-Chance auf Champions-League-Achtelfinale: 35%

Finalspiel Nummer zwei: Rapid Wien muss gegen Molde gewinnen

Es war bereits vor dem Auswärtsspiel gegen Arsenal am vergangenen Donnerstag klar, dass Rapid Wien am letzten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase ein Entscheidungsspiel gegen Molde absolvieren muss. Vor dem direkten Duell im Allianz-Stadion liegen die Norweger drei Punkte vor den drittplatzierten Hütteldorfern. Heißt: Rapid muss das Heimspiel gegen Molde gewinnen, um ins Sechzehntelfinale aufzusteigen.

So viel vorweg: Es reicht nicht jeder Sieg für den Einzug in die K.o.-Phase. Nachdem Rapid das Hinspiel gegen Molde mit 0:1 verloren hat und die Tordifferenz der beiden Klubs pari ist, würde den Wienern ein 1:0-Heimsieg genügen, um aufzusteigen. Sollten die Norweger jedoch ein Auswärtstor erzielen, müsste Rapid mit zumindest zwei Toren Unterschied gewinnen, um ins Sechzehntelfinale einzuziehen.

Ligaportal-Prognose: Rapid hatte bereits im Dezember 2018 eine ähnliche Situation. Damals konnten die Wiener dank eines späten Treffers von Dejan Ljubicic, der diesmal wegen einer Verletzung nicht dabei sein kann, mit 1:0 gegen die Glasgow Rangers gewinnen und ins Sechzehntelfinale aufsteigen. Mit Molde wartet aber ein unangenehmer Gegner, der den Hütteldorfern bereits im Hinspiel den Zahn gezogen hat.

Rapid-Chance auf Europa-League-Sechzehntelfinale: 50%

Finalspiel Nummer drei: WAC gegen Feyenoord um größten Erfolg der Klubgeschichte

1:4 lautete das sensationelle Ergebnis vom Hinspiel in Rotterdam, das der WAC als strahlender Sieger verlassen hatte. Nunmehr kommt es am Donnerstag zum Wiedersehen in der Wörthersee-Arena, wo der WAC bereits mit einem Unentschieden gegen Feyenoord den Einzug in die K.o.-Runde der Europa League fixieren könnte.

Die Kärntner konnten sich mit dem 1:0-Auswärtssieg gegen ZSKA Moskau eine ideale Ausgangsposition verschaffen, liegen vor dem Finalduell mit zwei Punkten Vorsprung auf Feyenoord auf Rang zwei. Der WAC trifft auf ein Feyenoord, das zurzeit außer Form ist. Die Niederländer blieben in den vergangenen vier Pflichtspielen sieglos. Der WAC wiederum kassierte in Tirol eine klare 1:4-Niederlage gegen die WSG.

Ligaportal-Prognose: Der WAC konnte in dieser sowie in der letzten Saison unter Beweis stellen, dass man europäischen Topteams Paroli bieten kann. Nun bietet sich die vielleicht einmalige Chance, den bis dato größten Erfolg der Vereinsgeschichte perfekt zu machen.

WAC-Chance auf Europa-League-Sechzehntelfinale: 75%

