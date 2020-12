LASK-Mittelstürmer Mamoudou Karamoko hat sich während des OÖ-Derbys am vergangenen Sonntag am Oberschenkel verletzt. Der 21-jährige Franzose zog sich einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu und fällt damit für mehrere Wochen aus. Das gibt der LASK am Dienstag in einer Aussendung bekannt.

„Das Spiel gegen Ried war aufgrund der Verletzung ein schwerer Abend für mich – dennoch bin ich glücklich darüber, einen Assist zum 3:0 beigesteuert zu haben. Jetzt werde ich hart daran arbeiten, noch stärker zurückzukehren“, wird Karamoko zitiert.

Auch Spielmacher Peter Michorl musste gegen Ried vorzeitig vom Feld. "Er zog sich eine leichte Zerrung zu", so der LASK.

Foto: Harald Dostal/fodo.media