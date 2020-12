Zwei Personen des FC Flyeralarm Admira wurden am Dienstag, 8. Dezember 2020, im Rahmen der routinemäßigen COVID-19-Untersuchungen positiv auf das Coronavirus gestestet. "Die Betroffenen wurden isoliert und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die restlichen Testungen im Spieler- und Betreuerteam ergaben allesamt negative Ergebnisse", schreibt der Bundesligist in einer Aussendung.

Am Samstag hatte die Admira in der Bundesliga einen sensationellen 1:0-Heimsieg gegen Red Bull Salzburg gefeiert. Drei Tage später kam es zu den positiven Testungen bei den Südstädtern.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures