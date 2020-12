Spiel des Jahres für den FC Red Bull Salzburg! Heute um 21 Uhr treffen die Salzburger Bullen im letzten Gruppenspiel der UEFA Champions League zu Hause auf Atletico Madrid. Die Ausgangslage vor dem Hit in der Bullen-Arena ist klar: Österreichs Serienmeister muss gegen die Spanier gewinnen, um den historischen Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse zu schaffen.

Jesse Marsch: „Mit unserer Mannschaft und Mentalität haben wir zu Hause immer eine Chance"

„Für uns geht es gegen ein absolutes Top-Team, das vor allem defensiv extrem diszipliniert spielt. Atletico steht in der Primera Division ganz vorne und hat dort in zehn Spielen erst zwei Tore erhalten", weiß Salzburg-Trainer Jesse Marsch. Dass sich die Spanier in der Champions League allerdings nicht ganz sattelfest präsentierten (acht Gegentore in fünf Spielen), ist dem US-Amerikaner auch bewusst.

„Aber wir haben beim Hinspiel schon zwei Treffer erzielt, das heißt, auch wir haben gezeigt, was wir leisten können, zuletzt in Moskau, bei den Bayern und auch in Madrid", setzt Marsch vor allem auf die eigenen Stärken. „Mit unserer Mannschaft und Mentalität haben wir zu Hause immer eine Chance", untermauert Jesse Marsch, der von einem der größten Spiele der Vereinsgeschichte sprach. "Es wird ganz eng von Anfang an", glaubt der Bullen-Coach.

Atletico Madrid kommt als spanischer Tabellenführer nach Salzburg. In der laufenden Meisterschaft kassierten die "Colchoneros" erst zwei Gegentore. Für den Aufstieg in die K.o.-Runde würde den Schützlingen von Star-Coach Diego Simeone bereits ein Remis genügen. „Aber wir gehen nicht auf den Platz um unentschieden zu spielen, sondern um zu gewinnen", stellte Stefan Savic, Innenverteidiger von Atletico, klar. Diego Simeone lobte die Salzburger. Er wisse, "dass ein sehr starker Gegner wartet", so der Argentinier.

So könnten die Teams spielen

Red Bull Salzburg: Stankovic – Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Okugawa, E. Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai - M. Berisha, Daka

Atletico Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Carrasco - Llorente, Koke, Saul Niguez - Joao Felix - Suarez

Schiedsrichter der Begegnung

Anthony Taylor (England)

Red Bull Salzburg gegen Atletico Madrid im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Red Bull Salzburg gegen Atletico Madrid live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 21 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Die Vorberichterstattung beginnt um 20 Uhr.

Red Bull Salzburg gegen Atletico Madrid im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter