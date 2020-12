Finalspiel für den SK Rapid Wien in der diesjährigen Gruppenphase der UEFA Europa League: Die Hütteldorfer benötigen heute zu Hause gegen Molde FK einen Heimsieg, um die Norweger zu überholen und damit den Einzug in die K.o.-Phase der Europa League zu fixieren. Dafür würde den Wienern ein 1:0-Sieg genügen. Sollte Molde ein Auswärtstor gelingen, müsste Rapid mit zwei Toren Unterschied gewinnen, um das direkte Duell zu gewinnen.

Didi Kühbauer: "Diesmal braucht es aber eine klar bessere Leistung von uns"

"Wir wissen ganz genau, dass es ein enges Spiel werden wird", sagt Didi Kühbauer vor dem Finalspiel gegen die Norweger. Der Rapid-Coach weiß, was seine Mannschaft im Vergleich zur 0:1-Niederlage im Hinspiel besser machen muss: "Diesmal braucht es aber eine klar bessere Leistung von uns, als in Molde. Wir dürfen sie nicht ins Spiel kommen lassen", warnt der Burgenländer.

Die Hütteldorfer sind aber definitiv heiß auf dieses letzte Gruppenspiel: "Jeder Spieler will das große Ziel erreichen, wir wollen in der Europa League überwintern", gibt Kühbauer die Marschroute vor. Auch Marcel Ritzmaier brennt auf das Alles-oder-nichts-Spiel gegen die Norweger: "Wir wissen, dass wir viel Qualität haben und das einfach in unserem Spiel auf den Platz bringen müssen. Wir sollten nicht zu sehr auf den Gegner schauen, sondern wollen uns auf die eigene Leistung konzentrieren", sagt der Steirer.

So stellen die Trainer auf

Rapid Wien: Gartler - Stojkovic, M. Hofmann, Barac, Ullmann - Schick, Knasmüllner, Grahovac, Ritzmaier, Arase - Kara

Molde FK: Linde - Pedersen, Gregersen, Sinyan, Risa - Hestad, Aursnes, Ellingsen, Wolff Eikrem, Brynhildsen - James

Schiedsrichter der Begegnung

Marco Guida (Italien)

Rapid Wien gegen Molde im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Rapid Wien gegen Molde live auf DAZN

DAZN ist eure Top-Adresse, wenn es um die UEFA Europa League geht. Der Streaming-Anbieter zeigt das finale Gruppenspiel des SK Rapid gegen Molde FK LIVE ab 18:55 Uhr.

Kommentiert wird die Partie von Uwe Morawe. Als Experte fungiert Benny Lauth.

Rapid Wien gegen Molde LIVE im TV

Alternativ könnt ihr das Heimspiel von Rapid gegen Molde live via Puls 4 verfolgen.

Die Übertragung startet um 18:15 Uhr.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Wien Energie