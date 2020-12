Der LASK trifft heute im letzten Gruppenspiel der Europa League auswärts auf Ludogorez Rasgrad. Die Linzer haben trotz starker Leistungen in der laufenden Europa League keine Chance mehr, die K.o.-Phase zu erreichen. Dennoch gehen die Linzer Athletiker die Partie in Bulgarien ernst an, wenngleich der Blick wohl auch bereits auf den Liga-Kracher am Sonntag gegen Red Bull Salzburg gerichtet ist.

LASK möchte sich mit Anstand aus der Europa League verabschieden

"Wir haben viel investiert, um dorthin zu kommen und wollen es jetzt zu Ende bringen", sagt Dominik Thalhammer im exklusiven Interview mit Ligaportal vor dem Abflug. Der Bundesliga-Schlager am Sonntag gegen Salzburg spiele laut Thalhammer "gar keine Rolle". "Wir wollen mit der besten Mannschaft spielen und uns so aus der Europa League verabschieden, wie wir uns das aus unserer Sicht verdient haben", sagt der LASK-Coach vor dem Duell mit den Bulgaren.

Auf Gernot Trauner muss Thalhammer verzichten, da die Frau des Abwehrchefs ein Kind erwartet. Wer die Position des Abwehrchefs einnehmen wird, ist noch nicht klar. James Holland wird es jedenfalls nicht sein, da dieser im zentralen Mittelfeld benötigt wird, nachdem Peter Michorl gelbgesperrt ist. Husein Balic hingegen trat die Reise nach Bulgarien an und sei laut Thalhammer für 25 bis 30 Minuten ein Thema.

So stellen die Trainer auf

Ludogorez Rasgrad: Iliev - Cicinho, Verdon, Josue Sa, Ikoko - Badji, Souza, Santana - Tchibota, Keserü, Despodov

LASK: Schlager - Andrade, Wiesinger, Cheberko - Ranftl, Holland, Madsen, Renner - Reiter, Eggestein, Goiginger

Schiedsrichter der Begegnung

Witali Meschkow (Russland)

Ludogorez Rasgrad gegen LASK im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Ludogorez Rasgrad gegen LASK live auf DAZN

DAZN ist eure Top-Adresse, wenn es um die UEFA Europa League geht. Der Streaming-Anbieter zeigt das letzte Gruppenspiel des LASK gegen Ludogorez Rasgrad LIVE und EXKLUSIV um 21 Uhr.

Kommentiert wird die Partie von Franz Büchner.

