Der WAC könnte heute Abend einen historischen Erfolg in der Klubgeschichte perfekt machen: So geht es für die Kärntner im letzten Gruppenspiel der Europa League gegen den holländischen Traditionsklub Feyenoord Rotterdam um den erstmaligen Einzug in die K.o.-Phase. Ein Unentschieden würde den aktuell zweitplatzierten Wölfen bereits genügen. Bei einer Niederlage wäre Feyenoord im Sechzehntelfinale.

"Wenn wir unsere Leistungsgrenze erreichen, können wird jeden Gegner bespielen"

"Wir haben uns dieses Endspiel verdient, unsere sieben Punkte sind nicht hoch genug einzuschätzen", betont Ferdinand Feldhofer vor dem großen Finale in der Gruppenphase. Jeder wisse Bescheid über die Chance, "die wir haben, aber jeder weiß auch, welcher Brocken auf uns zukommt", bekräftigt der WAC-Trainer.

Man sei auch in diesem sechsten Gruppenspiel Außenseiter, wenngleich der WAC auf ein äußerst erfolgreiches Hinspiel gegen die Niederländer zurückblicken kann. Damals feierten die Kärntner einen famosen 4:1-Auswärtssieg. Michael Liendl traf in diesem Spiel gleich dreimal.

"Wenn wir unsere Leistungsgrenze wieder erreichen, ähnlich wie gegen ZSKA und auch schon in Holland, können wir international bestehen und auch wirklich jeden Gegner bespielen", ist Feldhofer überzeugt.

So stellen die Trainer auf

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer - Leitgeb - Taferner, Liendl, Sprangler - Joveljic, Vizinger

Feyenoord: Marsman - Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia - Diemers, Toornstra, Kökcü - Berghuis, Linssen, Jörgensen

Schiedsrichter der Begegnung

Pawel Raczkowski (Polen)

WAC gegen Feyenoord Rotterdam im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

WAC gegen Feyenoord Rotterdam live auf DAZN

DAZN ist eure Top-Adresse, wenn es um die UEFA Europa League geht. Der Streaming-Anbieter zeigt das alles entscheidende Gruppenspiel des WAC gegen Feyenoord Rotterdam LIVE und EXKLUSIV um 21 Uhr.

Kommentiert wird die Partie von Matthias Naebers.

