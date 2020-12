Der SK Sturm Graz und ÖFB-U18-Teamspieler Simon Nelson haben sich auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt. Der 18-jährige Innenverteidiger unterschreibt einen Vertrag bis 2023. "Simon hat im Herbst bei den Amateuren und im Kampfmannschaftstraining sehr gute Leistungen gezeigt. Er hat es sich verdient den nächsten Schritt zu machen und wir haben ihn mit diesem Vertrag belohnt", sagt Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

„Ich bin überglücklich, dass ich hier in Graz meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe. Ich habe alle Stationen in der Sturmjugend durchlaufen und will mich in den nächsten Jahren auch in die Kampfmannschaft kämpfen", betont Simon Nelson nach der Vertragsunterzeichnung.

Foto: SK Sturm Graz