Der WAC hat am Donnerstag Klubgeschichte geschrieben und sensationell den erstmaligen Einzug in die K.o.-Phase der Europa League fixiert. Nach Schlusspfiff gab es im Klagenfurter Wörthersee-Stadion kein Halten mehr. "Ich freue mich, wenn er (Präsident Dietmar Riegler; Anm. d. Red.) sich eine Glatze schneiden lassen muss", hatte Michael Liendl nach dem Spiel angekündigt.

Der Präsident des Wolfsberger AC hielt sein Wort und musste während der Feierlichkeiten zum "Friseur". Tormann Alexander Kofler übernahm den Rasierapparat und verpasste dem Boss eine Glatze.

"Er hat sehr viel Geld und Herzblut reingesteckt, es ist wunderschön, dass wir ihm als Mannschaft mit einem historischen Erfolg etwas zurückgeben können", führte Michael Liendl fort.

Auch bei der Pressekonferenz nach dem Spiel ließen es die Kärntner ordentlich krachen.

