Mit einem hochverdienten 3:1-Auswärtssieg gegen Ludogorez Rasgrad hat sich der LASK zumindest für diese Saison aus dem internationalen Geschäft verabschiedet. Die Athletiker zeigten in Bulgarien trotz der Tatsache, dass man nicht mehr aufsteigen konnte, eine hervorragende und professionell Leistung.

Thalhammer vor Salzburg-Kracher: "Günstige Ausgangsposition für uns"

Ligaportal-Reporter Herbert Pumann sprach am Tag danach mit Dominik Thalhammer über sein Resümee der Gruppenphase: "Es war sehr positiv, dass wir eine positive Leistungsentwicklung hatten", betont der LASK-Coach. Ein bisschen Wehmut sei aber schon dabei, "weil wir es gegen Antwerpen selbst in der Hand hatten", so Thalhammer, der auch darauf verwies, dass manche Spiele so ausgegangen waren, "wie sie nicht erwartet wurden". Etwa Antwerpen gegen Tottenham am 2. Spieltag (1:0). Er hätte seine Mannschaft noch gerne länger in der Europa League gesehen, denn sie sei "noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen".

Nun ist der Fokus der Linzer bereits auf den Liga-Kracher am Sonntag gegen Red Bull Salzburg gerichtet. Die Oberösterreicher reisen als Tabellenführer in die Mozartstadt zum Tabellenzweiten. Thalhammer spricht von einer "günstigen Ausgangssituation", für sein Team. "Das Rollenverhältnis ist ganz klar verteilt", so der LASK-Trainer. "Salzburg hat Druck und muss viel machen. Wir sind in einer Situation, wo wir können, aber nicht unbedingt müssen", lässt der 50-Jährige aufhorchen.

Das ganze Gespräch mit dem LASK-Coach könnt ihr hier hören

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media