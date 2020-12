Die Klubs der österreichischen Fußball-Bundesliga haben heute im Rahmen einer Klubkonferenz den Rahmenterminplan für die Saison 2021/22 beschlossen. Das nationale Fußballgeschehen startet im kommenden Sommer mit der ersten Runde im UNIQA ÖFB Cup von 16. bis 18. Juli 2021. Die Tipico Bundesliga und die 2. Liga starten am darauffolgenden Wochenende vom 23. bis 25. Juli 2021.

Die Herbstsaison der 2. Liga endet am Sonntag, den 28. November 2021, jene der Tipico Bundesliga am Sonntag, den 12. Dezember 2021. Die Frühjahrssaison beginnt in der Tipico Bundesliga am 11. Februar 2022, der Finaldurchgang startet nach vier gespielten Frühjahrsrunden am 12. März 2022 und läuft bis zum Finale der Meistergruppe am Sonntag, den 21. Mai 2022.

Eine Stufe darunter startet man in der 2. Liga eine Woche später am Freitag, den 18. Februar 2022 und spielt bis Sonntag, den 22. Mai 2022.

