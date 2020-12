Sowohl der WAC als auch der FK Austria Wien stehen beim heutigen Aufeinandertreffen in der Tipico Bundesliga unter Druck. Beide Teams hinken den Erwartungen hinterher, liegen bereits vier Punkte hinter einem Tabellenplatz in der oberen Hälfte. Für den WAC ist nur drei Tage nach dem größten Erfolg der Klubgeschichte (Einzug in die K.o.-Phase der Europa League) wieder Ligaalltag angesagt.

WAC möchte Heimbilanz verschönen, Austria kämpft um ersten Sieg seit sechs Ligaspielen

Am Donnerstag in der Nacht wurde beim WAC noch ordentlich gefeiert, ab Freitag galt der volle Fokus aber dem Heimspiel gegen die Austria. "In der Liga müssen wir noch ein bisschen nachlegen", weiß Ferdinand Feldhofer. Vor allem die Heimbilanz der Lavanttaler lässt stark zu wünschen übrig: In der bisherigen vier Heimpartien in Kärnten gelang dem WAC noch kein Sieg. Gleich dreimal musste man sich geschlagen geben.

Die Austria wiederum wartet seit mittlerweile sechs Ligapartien auf einen vollen Erfolg. Zuletzt setzte es eine klare 0:4-Pleite gegen Sturm Graz. „Wir haben es eine Stunde ganz okay gemacht, aber auch nicht gut, sonst wären wir in Führung gegangen. Und in der letzten halben Stunde haben wir dann leider jegliche Konsequenz vermissen lassen", blickt Peter Stöger auf das Debakel gegen die Grazer zurück.

Der Austria-Trainer erwartet eine enge Partie gegen die Wolfsberger: „Es wird viel an uns liegen, ob wir vorne, hinten und bei den Abschlüssen genug investieren. Was wir nicht sehen möchten, ist, dass wir uns wieder dem Schicksal ergeben.“

So stellen die Trainer auf

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Peric, Scherzer - Leitgeb - Taferner, Sprangler - Liendl - Vizinger, Joveljic

Austria: Pentz - Teigl, Handl, Palmer-Brown, Suttner - Pichler, Zwierschitz, Grünwald, Jukic - Monschein, Turgeman

Schiedsrichter der Begegnung

Rene Eisner

WAC gegen Austria Wien im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich WAC gegen Austria Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 14:30 Uhr auf Sky Sport Austria 3.

Auf Sky Sport Austria 1 ist um 14:30 Uhr die Konferenz der zwei Sonntags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 13:30 Uhr.

WAC gegen Austria Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

