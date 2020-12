Drei Tage nach dem Ausscheiden in der Europa League liegt der volle Fokus des SK Rapid Wien nun auf dem nationalen Geschäft, wo bereits am heutigen Sonntag ein Heimspiel gegen die WSG Tirol wartet. Aus tabellarischer Sicht gehen die Wiener als Favorit ins Spiel, doch die Kristallkicker aus Wattens absolvieren bis dato eine sehr gute Saison und liegen aktuell auf Rang sechs.

Thomas Silberberger: „Gegen Rapid zu spielen ist immer etwas Besonderes"

„Sie sind eine andere Mannschaft als letztes Jahr. Trotzdem haben wir ein Heimspiel und wollen gewinnen", sagt Didi Kühbauer vor dem letzten Heimspiel der Hütteldorfer in diesem Jahr. Gästecoach Thomas Silberberger fiebert dem Duell gegen den Rekordmeister entgegen: „Gegen Rapid zu spielen ist immer etwas Besonderes. Mythos hin oder her – allein die Rapid-Viertelstunde ist ein Weltkulturerbe. Es ist ein besonderer Verein in Österreich", so der WSG-Coach.

Dass die Partie vor leeren Rängen stattfindet, empfindet Silberberger als Vorteil: „Für uns ist es ein Vorteil, in einem leeren Stadion zu spielen - auch wenn der letzte Auftritt im Allianz Stadion vor 25.000 Zuschauern im Februar schon ein tolles Erlebnis war. Und ich schon allein deshalb hoffe, dass bald wieder Zuschauer zugelassen sind."

So stellen die Trainer auf

Rapid: Gartler - Stojkovic, Sonnleitner, Greiml, Ullmann - Schuster, Ibrahimoglu - Schick, Demir, Ritzmaier - Fountas

WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg - Rogelj, Petsos, Celic, Rieder - Yeboah, Dedic

Schiedsrichter der Begegnung

Markus Hameter

Rapid Wien gegen WSG Tirol im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Rapid Wien gegen WSG Tirol live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 14:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist um 14:30 Uhr die Konferenz der zwei Sonntags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 13:30 Uhr.

Rapid Wien gegen WSG Tirol im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Wien Energie