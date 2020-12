Zum Abschluss der 11. Bundesliga-Runde kracht heute der FC Red Bull Salzburg auf den LASK. Die Linzer konnten am vergangenen Wochenende die Tabellenführung einnehmen, da Salzburg gegen die Admira patzte. Unter der Woche setzte es für die Bullen das Aus in der Champions League. Weiter geht es im Frühjahr in der Europa League.

Jesse Marsch: "Wir sind bereit für einen großartigen Kampf"

„Wir haben es in der Champions League trotz unseres Ausscheidens sehr gut gemacht und können uns nichts vorwerfen, weil wir alles versucht, alles probiert haben. Die Erfahrungen, die wir da gewonnen haben, wollen wir in den weiteren Spielen für uns nutzen – in der Liga, im Cup und auch in der Europa League. Wir wollen dort möglichst weiter auf diesem Niveau spielen und erfolgreich sein. Jetzt schauen wir schon wieder nach vorne auf das Spiel gegen den LASK, das ebenfalls ein sehr schwieriges wird", sagt Jesse Marsch vor dem Liga-Kracher.

Der Serienmeister ist vor den Qualitäten der Oberösterreicher definitiv gewarnt: „Der LASK ist eine super Mannschaft und hat in dieser Saison sehr gut gespielt, auch in der Europa League. Wir haben großen Respekt vor ihnen. Wir sind bereit für einen großartigen Kampf, den wir am Sonntag annehmen müssen", so der Salzburg-Coach weiter.

Dominik Thalhammer sprach am Freitag exklusiv gegenüber Ligaportal.at von einer "günstigen Ausgangssituation", für sein Team. "Das Rollenverhältnis ist ganz klar verteilt", so der LASK-Trainer. "Salzburg hat Druck und muss viel machen. Wir sind in einer Situation, wo wir können, aber nicht unbedingt müssen", lässt der 50-Jährige aufhorchen.

So stellen die Trainer auf

Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Camara, Junuzovic - E. Mwepu, Szoboszlai - Daka, Berisha

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Andrade - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Gruber, Eggestein, Goiginger

Schiedsrichter der Begegnung

Harald Lechner

Red Bull Salzburg gegen LASK im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Red Bull Salzburg gegen LASK live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16:30 Uhr.

Red Bull Salzburg gegen LASK im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Mathias Mandl